Örülhetnek az autósok: egyelőre elmaradt a félelmetes támadás

Király Béla
Az olaj ára a mögöttünk hagyott héten is szűk sávban mozgott, ennek köszönhetően az üzemanyagpiacon sem volt komolyabb kilengés. Az Egyesült Államok egyelőre nem támadja meg Iránt, mégha vannak is baljós előjelek. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő friss elemzése szerint továbbra is a geopolitikai folyamatok lesznek a legnagyobb hatással a benzinárra.

Egy héttel korábbi előrejelzésünk azzal a felütéssel indult, hogy „Nem kell a benzinkútra rohanni, amíg meg nem támadják Iránt”. Érdemi eredményeket ugyan nem hozott az Egyesült Államok és Irán között tartott megbeszélés, ám a felek továbbra is a tárgyalóasztalnál szeretnének dűlőre jutni egymással. Ennek köszönhetően az olaj ára viszonylag stabil volt, ami az üzemanyagok árában is realizálódott, hiszen szó szerint csak néhány forintos ármozgást láthattunk az elmúlt napokban.

Az Európai Unió országaiban, hasonlóan a hazai piachoz, minimális ármozgás volt megfigyelhető. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzéséhez szolgáló Weekly Oil Bulletin adatai szerint ezen a héten 13 olyan országot találtunk az Európai Unióban, ahol a 95-ös oktánszámú üzemanyagért átszámítva kevesebbet kell fizetni literenként, mint nálunk, míg egy hete 12 ilyen tagország volt.

Az árakat rangsoroló uniós listán bekövetkezett változás miatt a régióban is eggyel több olyan ország lett, ahol az átlagárak alapján a magyarországinál olcsóbban lehet benzint tankolni. Így ismét azzal a szófordulattal kell élni, hogy hazánkban az egyik legdrágább a 95-ös benzin, hiszen az itthoninál magasabb árat csak Ausztriában és Romániában láthatunk Közép-Európában.

A gázolaj esetében hasonló a helyzet, mint a benzin esetében, itt is relatív drágulásról beszélhetünk. A Weekly Oil Bulletin adatai szerint a hazai árak pozíciója két helyet romlott, így ezen a héten 13 olyan ország akadt, ahol az átlagárak alapján olcsóbban lehetett tankolni, mint itthon. Az előző összesítésben csak 11 ilyen ország volt.

Nincs ilyen változás, ha csak a közép-európai országok árait hasonlítjuk össze. De így is a régió egyik legmagasabb ára van nálunk: a térség országai közül csak Ausztriában és Romániában kell többet fizetni a dízelért.

Vigyázó szemetek Iránon tartsátok!

Ahogy azt már említettük, az olaj ára azért stabilizálódott a héten, mert az amerikai-iráni konfliktus kockázataival kapcsolatban az aggodalmak alábbhagytak: az elemzők többsége nem számít arra, hogy a következő hetekben fegyveres konfliktus kezdődik. Így ez most nem befolyásolhatja a kínálatot, miközben az amerikai kommunikáció arról szól, hogy a diplomáciai megoldásnak adnak időt, és bíznak abban, hogy sikerült az ottani atomprogramot korlátozó megállapodást kötni Iránnal.

Ami a keresleti oldalt illeti, az egyik legfontosabb nemzetközi szervezet a korábbinál mérsékeltebb bővülést vár. A Nemzetközi Energiaügynökség csütörtökön publikált havi jelentésében azt vetítette előre, hogy a globális olajkereslet növekedése igen mérsékelt lesz. Ezzel szemben a kínálat ennél nagyobb mértékben bővül, így összességében továbbra is nyomás alatt lehet a nyersolaj ára.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy a napokban publikált amerikai adatok szerint folyamatosan nőnek az Egyesült Államokban felhalmozott készletek, ami megint csak kisebb keresletet és alacsonyabb egyensúlyi árat vetít előre.

Ráadásul a hírek szerint amerikai közvetítéssel már a közeljövőben nagyobb mennyiségű venezuelai olaj kerülhet a piacra, ami tovább erősíti a kínálati oldalt. Mindez azt jelenti, hogy kínálat várhatóan az elmúlt fél év nagyjából 880 ezer hordós napi mennyiségről körülbelül napi 1,2 millió hordóra fog emelkedni.

A hírek szerint a kitermelés bővítésének sem lesz akadálya, ugyanis az amerikai pénzügyminisztérium ezen a héten további kvótákat adott ki a venezuelai energiaipar számára, ami potenciálisan további piacra kerülő mennyiséget sejtet.

Mindezek alapján az Mfor Üzemanyagár-figyelő aktuális prognózisa továbbra is stabil magyarországi üzemanyagárakról szól.

Természetesen az olajárak vagy a devizaárfolyamok mozgása miatt 2-3 forintos változás lehetséges, de pillanatnyilag nincs olyan tényező, amely érdemi ármozgást indokolna.

Ugyanakkor, ahogy arra utaltunk, egy Irán elleni katonai támadás esetén érdemi olaj- és dollárdrágulás lehet, ami a benzinkutakon is megmutatkozna.

