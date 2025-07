Őrült tempóban veszik fel a hiteleket a magyarok

Meglepő módon a szabad felhasználású jelzáloghitelek folyósítása is két év után újra 10 milliárd forint fölé emelkedett. Gergely Péter szerint ennek háttere piaci szempontból nehezen magyarázható, mivel a személyi kölcsönök összeghatára és kamatai is közelítenek a jelzáloghitelekéhez. Ugyanakkor elismeri:

Gergely Péter szerint a szerződések száma is új csúcs felé közelít: „Idén május végén már 134 500 személyi kölcsön szerződésnél tartunk, ami időarányosan felülmúlja a 2019-es csúcsévet.” Ugyanakkor az átlagos hitelösszeg 3,16 millió forintra csökkent a korábbi 3,3 millióról, részben azért, mert májusban rekordot jelentő, több mint 31 500 szerződést kötöttek.

A lakáshitelek kihelyezése soha nem látott szintet ért el, közel 149 milliárd forinttal. Az év első öt hónapjában már 666 milliárd forint lakáshitelt vettek fel az ügyfelek, ami meghaladja a 2023-as teljes évi, 595 milliárd forintos volument. A személyi kölcsönök piaca is történelmi szint közelébe ért: májusban csaknem 100 milliárd forintot helyeztek ki, és a bankok eddig 435 milliárd forint személyi kölcsönt folyósítottak 2024-ben, 44 százalékkal többet, mint a tavalyi rekordévben.

