Makró Építőipar

Össze-vissza ugrál a magyar építőipar teljesítménye – elemzői verdikt a KSH-adatról

Vég Márton

A novemberi nagy zuhanás után decemberben ismét növekedett az építőipari termelés. Az illetékes tárca egyelőre nem kommentált, az elemzőktől viszont megtudtuk, mi történhetett és mire számíthatunk.

Mint arról beszámoltunk, a Központi Statisztikai Hivatal péntek reggeli közlése szerint 2025 decemberében az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 8,9, a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint 6,5 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 8,4, az egyéb építményeké 10,5 százalékkal bővült.

Nagy az ingadozás az ágazatban: nem könnyű magyarázatot találni arra, hogy kéthavi (szeptemberi és októberi) emelkedés után miért csökkent novemberben az építőipari termelés, ami után decemberben megint emelkedés következett. Így látja ezt Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza is.

Decemberben folytatódott az építőipari teljesítmény hullámzása –  most éppen az a hónap volt, amikor fent volt a teljesítmény, amikor növekedni tudott az ágazat kibocsátása. Ebben a változékonyságban a bázishatás kevéssé játszik szerepet, egy évvel korábban nem volt ennyire össze-vissza a teljesítmény. Ez persze vélhetően nem azt jelenti, hogy egyik hónapban sokkal többet, míg a másikban sokkal kevesebbet dolgoznak az építőiparban, inkább csak az elszámolás nem egyenletes

- vélekedett a szakértő a lapunknak küldött elemzésében. 

Regős Gábor szerint a decemberi adat alapján mind az épületek, mint az egyéb építmények építése növekedni tudott, 8,4, illetve 10,5 százalékkal. Ha csak ezt az adatot néznénk, akkor úgy is érezhetnénk szerinte, hogy Magyarországon minden rendben van a beruházásokkal – az építőipar termelése jelentősen bővülni tud, a vállalatok és az állam is fejleszt.

Felhívta a figyelmet arra, hogy bár az építőipar teljesítménye tavaly viszonylag jól alakult, az év egészét nézve 2,8 százalékkal növekedett, azért ez még nem egy jelentős növekedés, és a beruházásokat érintő problémák jelentős része (önkormányzati és állami forráshiány, alacsony külső kereslet, uniós források hiánya) továbbra is jelen van. Ugyanakkor ha az év végi időszakot nézzük, akkor mégis csak inkább pozitív a kép szerinte, összességében inkább nőtt a termelés.

Fotó: Depositphotos

Bizakodó Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője is. 

Az emelkedést a Lakhatási Tőkeprogram, illetve az Otthon Start Program révén meginduló lakásépítések is támogathatták. A rendelésállományi adatok azonban jelzik, hogy a kilábalás még bizonytalan lábakon állt, habár az év utolsó hónapjaiban az új szerződések volumene éves szinten már növekedést mutatott, a rendelésállomány szintje még érdemben elmaradt az egy évvel korábbitól

- fogalmazott. Pozitívum szerinte továbbá, hogy lassult az építőipari termelői-árindex is, a tavalyi negyedik negyedévben már csak 5,1 százalékkal nőttek az árak éves szinten, amely 2017 óta a legalacsonyabb ütem. A forint erősödése ezen a területen is fokozatosan begyűrűzhet, amely a kereslet felfutását is támogathatja.

Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke pedig úgy látja, hogy bár a decemberi adatok kifejezetten biztatóak, a szektor továbbra is szenvedi a vállalati és a kormányzati beruházások hiányát. Az év egészében szerinte nem teljesített jól a lakásépítés szegmens sem, de 2026-ban ezen a téren felfutás várható.

Az Otthon Start hitel miatt 2025 utolsó negyedévében 800 milliárd forint – főleg használtlakás vásárlására felhasználható – hitelkérelmet fogadtak be a bankok, de ennek hatása leghamarabb 2026 tavaszán lesz érzékelhető az építőipari adatokon. Az építőanyag-kereskedések a hozzájuk befutó megkeresésekből már látják, hogy a soklakásos társasház fejlesztések előkészítési fázisban vannak, vagy akár már az építése is megkezdődött, és a becslések szerint 2026-ban akár 25 ezer új lakás kivitelezése fog elindulni

- hangsúlyozta Juhász Attila. 

