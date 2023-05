Összedugta a fejét Varga Mihály és Matolcsy György

A kormány és a jegybank együttműködése hozzájárul ahhoz, hogy év végére egyszámjegyűre csökkentsük az inflációt, mérsékeljük a kamatokat, tovább javítsuk az egyensúlyi mutatókat, és visszatérjünk a magas ütemű gazdasági növekedéshez. Szakmai egyeztetés keretében ismét találkozott Varga Mihály pénzügyminiszter és Matolcsy György jegybankelnök - közölte lapunknak megküldött közös sajtóközleményében a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium.

A megbeszélés egyik témája a jövő évi költségvetés volt, amellyel háborús időkben is garantálható Magyarország biztonsága, a családok, a nyugdíjasok, a munkahelyek és a rezsicsökkentés védelme. A felek egyetértettek abban, hogy fegyelmezett gazdálkodással, a költségvetési hiány és az államadósság csökkentésével a magyar gazdaság jövőre visszatérhet a magas ütemű növekedési pályára.

A kormány ennek megfelelően a jövő évi költségvetéssel 3 százalék alá csökkenti a hiányt és 67 százalék alá az államadósság bruttó hazai termékhez viszonyított arányát, miközben 4 százalék körüli gazdasági növekedéssel számol.

A kormány és a jegybank közös célja, hogy még idén egyszámjegyűre csökkentse az inflációt, mérsékelje a kamatokat, a magyar gazdaságot pedig megvédje a recessziótól.

A gazdaságirányítás két fő ágának vezetői legutóbb áprilisban folytattak személyes egyeztetést, akkor megegyeztek abban, hogy a stratégiai kérdésekben ezentúl is rendszeres személyes megbeszéléseket folytatnak. Ezt a szándékukat most is megerősítették - zárul a közlemény.

Kiállunk az OTP mellett

Külön sajtóközleményben számolt be Varga Mihály a Bankszövetség Testületi Ülésén tett látogatásáról a pénzügyminisztérium. A magyar bankrendszer a romló nemzetközi környezetben is képes jól teljesíteni – jelentette itt ki Varga Mihály, majd hozzátette: a kormány kiáll a magyar bankszektor mellett, mindent megtesz azért, hogy az ukrán fél mihamarabb visszavonja az OTP Bankot alaptalanul megbélyegző és diszkrimináló döntését.

A gazdaság nem tudna olajozottan működni megfelelő bankszektor nélkül, de a bankszektor sem lehet eredményes jól teljesítő gazdaság nélkül – jelentette ki Varga Mihály. Mint mondta: a kedvező munkaerőpaci adatok, a tartósan 4,7 milliós munkavállalói létszám és a 4 százalékos munkanélküliség jelzik, hogy a magyar gazdaság a háborús időkben is helytáll. Azonban a gazdaságvédelemnek a háború és az energiaválság idején költségei vannak, amelyhez a pénzintézeteknek is hozzá kell járulniuk – tette hozzá a pénzügyminiszter kiemelve, hogy a kormány továbbra is átmeneti megoldásként tekint az extraprofitadóra. A tárcavezető hangsúlyozta: a 2022-es adatok szerint a magyar bankrendszer tőkemegfelelési mutatója kétszeresen túlteljesíti a szabályozói minimumot, míg a hazai likviditásfedezeti ráta a szabályozói minimum közel kétszerese. Emellett a hitel/betét mutató is kedvezőbb az uniós átlagnál, a nem-teljesítő portfólió pedig csupán 3,2 százalékos. Az adatok azt mutatják, hogy a magyar bankrendszer háborús időkben is képes megőrizni működőképességét és stabilitását, amelyet a hitelminősítők is elismertek legutóbbi értékeléseikben.

A pénzügyminiszter az OTP Bankot az orosz agresszió támogatójának minősítő ukrán döntésről szólva kijelentette: a kormány kiáll a magyar bankszektor mellett, így az OTP Bank védelmében is fellép. Az OTP működése minden nemzetközi jogszabálynak megfelel, a pénzintézet világosan cáfolta Ukrajna valótlan érveit. Mindent megteszünk azért, hogy ezt az alaptalan és elfogadhatatlan intézkedést az ukrán fél mihamarabb visszavonja

– szögezte le Varga Mihály a közlemény szerint.