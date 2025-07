Összegereblyézte a kormány a pénzt: többlettel zárt a költségvetés

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgadászt, egyetemi tanárt!

Meghaladták az egy évvel megelőző kifizetést a nyugellátásokra fordított összegek is: 2025 első félévében – a 13. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 3 849,6 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 1 494,5 milliárd forintot fizettek ki.

Az előző év azonos időszakához viszonyítva a központi alrendszer adó- és járulékbevételei 9,5 százalékkal magasabban alakultak. Ezen belül is a fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében megközelítőleg 12 százalékos növekedés történt.

Számottevő többlettel zárt júniusban a központi költségvetés: ebben a hónapban 200 milliárd forint összegű osztalékbevétel érkezett a költségvetésbe, részben a Szerencsejáték Zrt-től, részben pedig a Corvinus Zrt-től. Ezen túlmenően jelentős, 100,6 milliárd forint társasági adó befizetés érkezett be a hónap végéig – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

