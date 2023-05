Összejöhet-e Orbán Viktor nagy terve? - Dobrev Klárát kérdezzük a Klasszis Klubban

Noha januárban már tetőzött az infláció Magyarországon, azóta csak nagyon kismértékben tud csökkenni és az elemzői vélemények szerint ez az idei első félévben így is marad. Orbán Viktor eközben utasította a pénzügyminiszterét és felkérte a jegybankelnököt, hogy év végére csökkentsék egyszámjegyűre az infláció mértékét.

De vajon összejöhet-e mindez és a kormányzati intézkedések, mint az ársapkák, az árfigyelő rendszer, valamint a júniustól életbe lépő kötelező akciózás hatásos lépések? Erről is megkérdezzük vendégünket, Dobrev Klárát az Mfor.hu és a Privátbankár.hu közös Klasszis Klub rendezvényén.

Dobrev Klára lesz a Klasszis Klub vendége. Fotó: Mfor/Izsó Márton Artúr

Kitérünk arra is, mit szól a meghosszabbított ársapkákhoz, egyáltalán meddig maradhatnak velünk? Megkérdezzük tőle azt is, milyen más eszközöket vethetett volna be, vagy kellett volna bevetnie a kormánynak az infláció elleni küzdelemben.

Ám nemcsak mi, de nézőink is kérdezhetnek vendégünktől az élő online eseményünkön 2023. május 10-én, szerdán 15:30-tól. A részvétel ingyenes, mindössze egy regisztráció szükséges hozzá!

Korábbi Klasszis Klubunk beszámolói: