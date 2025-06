Nem kizárt, hogy ősszel lemínősítik Magyarországot — állítja a volt jegybankvezér

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Az IMF és a Valutaalap is aggályait fejezte ki a magyar gazdasággal kapcsolatban, és javaslatokkal állt elő a helyzet javítása érdekében - írja Bod Péter Ákos. A javaslatok között található egyebek mellett a különadók és a rezsicsökkentés eltörlése is.

A nagy hitelminősítő intézmények a tavaszi felülvizsgálati menetben nem jelentettek be leminősítést, csupán az értékelő anyagukban exponálták a helyzet törékenységét és a rontó/javító tényezőket – írja Bod Péter Ákos, a Privátbankár.hu-n . A közgazdász szerint szinte biztosra vehető: a jövő tavasszal esedékes választások előtt nem teljesülnek azok a jogi-szabályozási feltételek, amelyek fel tudnának szabadítani jelentős uniós forrásokat. Látható az is, hogy az immár évek óta tartó recessziós szakaszt idén sem váltja fel dinamikus növekedés, ezért nem lenne ezért meglepő, ha ősszel leminősítenék Magyarországot.

Közel jár a bóvlihoz Magyarország hitelminősítése, és nem kizárt, hogy ősszel leminősítik Magyarországot. Most az állam kibocsátott egy hatalmas adag dollárkötvényt, de már látszik, hogy drága lesz finanszírozni az államadósságot, és reformokra lehet szükség – írja elemzésében a Privátbankár.hu-n Bod Péter Ákos.

