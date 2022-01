Összeomlott volna az egészségügyi rendszer a kötelező oltástól 

A brutális minimálbér-emelések miatt a többiek fizetése is nő?

Hazai cégeket és érdekképviseleteket faggattunk arról, vajon a január 1-jétől hatályos jelentős, közel 20 százalékos emeléseket (a bruttó minimálbér 167 400 forintról 200 ezerre, a bruttó garantált bérminimum 219 ezerről 260 ezerre nőtt) a többi, 2022 előtt az új szintek alatt lévő kategóriáknál is érvényesítik-e? Magyarul, ezeket a fizetéseket is emelik-e, annak érdekében, hogy megtartsák a távolságot a minimálbéresekhez képest, már csak azért is, hogy a minimálbér-emelés ne okozzon feszültséget a cégen belül. A válaszok a többség tetszését vélhetően nem nyerik el.