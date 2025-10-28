3p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Oszkó Péter: A Fidesz propagandagépezetének semmilyen eszköze nem fogott a Tisza Párton

Izsó Márton - Csabai Károly

A volt pénzügyminiszter, üzletember, kockázatitőke-befektető, az Oxo Holdings alapító-vezérigazgatója az október 27-ei élő műsorunk vendége volt. Az 5. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 86. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Végre gazdasági kérdések kerültek terítékre a hosszúra nyúlt hazai választási kampányban, más kérdés, hogy a Tisza Párt adózással és nyugdíjakkal kapcsolatos terveit a kormánypártok a politikai céljaiknak megfelelően éppen az ellenkezőjükként kommunikálják. Mi a valós elképzelések kommentálására kértük Oszkó Pétert.

Beszélgetésünk során nem csak az került szóba, hogy például rehabilitálhatók-e a 2010-es kormányváltás után gyakorlatilag kivégzett magánnyugdíjpénztárak. Hanem az is, mi legyen az Európai Unióban legmagasabb, 27 százalékos kulccsal fémjelzett áfa-rendszerrel, valamint a 2022 őszén jelentősen megszigorított kisvállalkozói tételes adóval, a katával, s valóban itt-e az ideje a vagyonadó bevezetésének.

Végül, de korántsem utolsósorban a 2009-2010 közötti „válságkormány” pénzügyminisztere arra a nézői kérdésre is válaszolt, miszerint egy Tisza-kormányban vállalna-e szerepet.

A fenti beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

0:04 Beköszönés

3:09 A Tisza „adóemeléséről”

8:11 A minimálbér és a nyugdíjak adóztatásáról

11:25 Hozzá kellene-e nyúlni a nyugdíjrendszerhez?

26:21 Visszahozhatók a magánnyugdíjpénztárak?

27:40 Kormányváltás után mik lennének a legfontosabb intézkedések?

35:32 A kormány kamatcsökkentési igényéről, az úgynevezett kettős kamatrendszerről

44:02 Csak a német gazdaság a felelős a gyenge hazai GDP-növekedésért?

48:08 A vagyonadó bevezetéséről 50:56 Hogyan kellene módosítani az áfa-rendszert?

53:05 A katáról

55:55 Vállalna szerepet egy Tisza-kormányban?

1:00:50 Elköszönés

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

