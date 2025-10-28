Oszkó Péter: A Fidesz propagandagépezetének semmilyen eszköze nem fogott a Tisza Párton

Végre gazdasági kérdések kerültek terítékre a hosszúra nyúlt hazai választási kampányban, más kérdés, hogy a Tisza Párt adózással és nyugdíjakkal kapcsolatos terveit a kormánypártok a politikai céljaiknak megfelelően éppen az ellenkezőjükként kommunikálják. Mi a valós elképzelések kommentálására kértük Oszkó Pétert.
Beszélgetésünk során nem csak az került szóba, hogy például rehabilitálhatók-e a 2010-es kormányváltás után gyakorlatilag kivégzett magánnyugdíjpénztárak. Hanem az is, mi legyen az Európai Unióban legmagasabb, 27 százalékos kulccsal fémjelzett áfa-rendszerrel, valamint a 2022 őszén jelentősen megszigorított kisvállalkozói tételes adóval, a katával, s valóban itt-e az ideje a vagyonadó bevezetésének.
Végül, de korántsem utolsósorban a 2009-2010 közötti „válságkormány” pénzügyminisztere arra a nézői kérdésre is válaszolt, miszerint egy Tisza-kormányban vállalna-e szerepet.
A fenti beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:
0:04 Beköszönés
3:09 A Tisza „adóemeléséről”
8:11 A minimálbér és a nyugdíjak adóztatásáról
11:25 Hozzá kellene-e nyúlni a nyugdíjrendszerhez?
26:21 Visszahozhatók a magánnyugdíjpénztárak?
27:40 Kormányváltás után mik lennének a legfontosabb intézkedések?
35:32 A kormány kamatcsökkentési igényéről, az úgynevezett kettős kamatrendszerről
44:02 Csak a német gazdaság a felelős a gyenge hazai GDP-növekedésért?
48:08 A vagyonadó bevezetéséről 50:56 Hogyan kellene módosítani az áfa-rendszert?
53:05 A katáról
55:55 Vállalna szerepet egy Tisza-kormányban?
1:00:50 Elköszönés
