Osztódással szaporodik a Mészáros és Mészáros Zrt. a választások előtt

Vég Márton
Vég Márton

Döntöttek a közel 60 milliárd forintos cégvagyon felosztásáról is.

Kevesebb mint két héttel az április 12-re kiírt parlamenti választások előtt, március 31-én szétválással szaporodik Mészáros Lőrinc legismertebb cége, a Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. – derül ki a Cégközlönyből. A dokumentum szerint a társaság szétválást elhatározó érdemi és egyben végleges legfőbb szervi döntés már 2025. december 22-én megszületett. A döntés pedig a következő: a Mészáros és Mészáros Zrt.-ből két új cég is kiválik úgy, hogy a jogelőd régi cég is fennmarad.

A két új cég neve:

  • Talentis-M Vagyonkezelő Kft.,
  • Opus-M Tanácsadó Kft.

A szétválási szerződésben azt is rögzítették, hogy a Mészáros és Mészáros Zrt. vagyonának mekkora része száll át a két új társaságra. Az ehhez szükséges mérleg a tavaly október 31-i állapot alapján készült.

Mészáros Lőrinc fontos döntést hozott
Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Szép nagy vagyonról kellett dönteni. A 61,2 milliárd forint jelentős része, 55,7 milliárd a Mészáros és Mészáros Zrt.-nél marad, míg a Talentis-M Vagyonkezelő Kft. 2,6 milliárdot, az Opus-M Tanácsadó Kft. pedig 2,7 milliárdot kap befektett pénzügyi eszköz formájában.

A szétváló társaság vagyonának a szétváló társaság mint továbbműködő társaság, a kiválással létrejövő egyik társaság és a kiválással létrejövő másik társaság közötti megosztásának tervezett aránya 80,04 százalék (szétváló társaság mint továbbműködő társaság), 9,74 százalék (kiválással létrejövő egyik társaság) , 10,22 százalék (kiválással létrejövő másik társaság 

– olvasható a Cégközlönyben.

A Mészáros és Mészáros Zrt. a felcsúti milliárdos építőipari zászlóshajó cége. A 444 cikke szerint 2024-ben csökkent a bevétele és a nyeresége, de még a kivett osztalék is. Panaszra azonban nem lehet oka a felcsúti milliárdos vállalkozónak, hiszen még így is a harmadik legjobb évét zárhatta 2024-ben a cég a forgalom alapján. Árbevételként 87,3 milliárd forintot könyvelhetett el az előző évi 112 milliárd forint után. Végeredményben a korábbi 32,3 milliárd forint után kicsivel több mint 28 milliárdos profitot realizált a társaság, amit 40 millió forint híján mind kifizettek osztalékként.

Már nagy múltra tekint vissza a Mészáros és Mészáros Zrt., amely az Opus Global Nyrt.-én keresztül kapcsolódik a felcsúti milliárdos cégbirodalmához. A saját oldalukon elérhető cégtörténet szerint a vállalkozást 2001-ben alapították, amely azóta is 100 százalékban magyar tulajdonú vállalkozásként felel meg az építőipar szakmai kihívásainak, és vált az építőipar meghatározó piaci szereplőjévé. Referenciáik, megszerzett tanúsítványaik, díjaik pedig szerintük garanciát nyújtanak arra, hogy megrendeléseiket magas színvonalon, a megrendelői elvárásoknak megfelelően és környezettudatosan végezzék.

A legutóbbi hír még december közepén érkezett a cégről, miszerint nagy sikert könyvelhettek el, hiszen két, a nyíregyházi önkormányzat által kiírt közbeszerzési eljárásban is nyertek. Közműudvart és vízműtelepet fejleszhetnek, a két nyertes ajánlat összértéke nettó 48 milliárd forint, amelyből a Mészáros és Mészáros Zrt.-t összesen nettó 31,9 milliárd forintnyi munkarész illeti meg.

