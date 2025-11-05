4p
Makró Magyar Nemzeti Bank (MNB)

Osztódással szaporodik az MNB-botrány kulcscége

Vég Márton
Vég Márton

A vagyon 66 százalékát átveszi az új cég.

Kicsit talán még nehezebb lesz követni a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által létrehozott Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) vagyonának a sorsát, ugyanis a PADME alatt kialakított elképesztően bonyolult cégháló még most is változik. A Cégközlönyből kiderült, hogy a cégháló egyik kulcsfontosságú társasága osztódással tovább szaporodik: az október közepén született döntés értelmében a GTC Origine Investments Ingatlanfejlesztő Zrt.-ből december 31-én kiválik a GTC Nova Zrt., mégpedig úgy, hogy az új cégbe átvándorol a vagyon 66,5 százaléka. Ez azt jelenti, hogy a mintegy 133 milliárd forint értékű befektetett pénzügyi eszközből nagyjából 86 milliárd forint kerül át a GTC Nova Zrt. mérlegébe.

Matolcsy György újraértelmezte a jegybank feladatait
Matolcsy György újraértelmezte a jegybank feladatait
Fotó: MTI

Ez azért érdekes, mert a GTC Origine Investments Zrt. neve négyszer szerepel abban a márciusban publikált jelentésben, amelyet az Állami Számvevőszék (ÁSZ) készített az MNB által alapított PADME gazdálkodásának ellenőrzéséről. Többek között megállapították, hogy a jegybanki alapítvány alatt létrehozott összetett cégstruktúra nem támogatta a vagyon megőrzését és nem biztosította az átláthatóságot.

A GTC Origine Investments Ingatlanfejlesztő Zrt. létrejöttét 2021. május 5-én jegyezte be a Cégbíróság. A társaság részvényeinek 100 százalékát szintén a GTC S.A. birtokolja. A GTC Origine Investments Ingatlanfejlesztő Zrt. 2023. évi kiegészítő melléklete szerint 14 társaságban rendelkezett 100 százalékos részesedéssel.

– olvasható az ÁSZ jelentésében.

Tehát a lengyel tőzsdei cég, a GTC S.A. magyarországi leánycégéről van szó. A Gazdasági Versenyhivatal 2020 tavaszán engedélyezte, hogy az MNB-alapítvány közel 276 milliárd forintos vagyonát menedzselő Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt Optimum Ventures Magántőkealap a Hollandiában bejegyzett GTC Dutch Holdings B.V. törzstőkéje 100 százalékának megvásárlásával közvetett irányítást szerezzen a Globe Trade Center S.A. felett. Az ÁSZ jelentése szerint a GTC Origine Investments Ingatlanfejlesztő Zrt.-nek 2023-ban 14 leánycége volt, az Opten adatbázisa szerint ez most 11, tehát ennyi vállalkozást érint, hogy kiválással megalakul a GTC Nova Zrt. szilveszterkor.

Nyakig benne voltak

A 11 leánycég egyike a GTC PSZTSZR Projekt Kft., ez a társaság építkezik jelenleg a Pusztaszeri út 59.-nél a Rózsadombon. A Matolcsy-kör számtalan különböző üzleti érdekeltségét korábban erre a címre jegyezték be. A GTC Origine Investments 2022 szeptemberében hozta létre a GTC KLZ 7-10. Kft.-t, amely nevéhez hűen megszerezte a fővárosi Klauzál utca egy szakaszának mindkét oldalát. Azt pedig a 444 írta meg idén nyáron, hogy a GTC Origine 2023-ban vette meg a Lánchíd hotelt, egy év után pedig továbbadta a Market Zrt.-s Scheer Sándornak és sógorának. Csak ezekből a példákból is jól látszik, hogy a most kiválással szaporodó GTC Origine nyakig benne volt az MNB-s alapítványi botrányban.

Annyi változás azért volt mostanában a GTC-nél, hogy augusztusra sikerült eltávolítani a lengyel GTC ingatlanvállalat vezetéséből a Matolcsy-körhöz kötődő embereket. A hvg.hu vette észre, hogy távozott a GTC vezetéséből Farkas Zsolt és Gosztonyi Balázs, akiket a Pallas Athéné Domus Meriti alapítvány vagyonkezelő cége, az Optima még a Matolcsy-érában delegált. Ők egyértelműen a Matolcsy-klán bizalmi emberei voltak, az üzleti kör korábbi bizniszeiben is feltűntek különféle tisztségekben.

Az új jegybanki vezetés is próbált elhatárolódni a régi vezetés döntéseitől, például a márciustól már Varga Mihály vezette jegybank május végén úgy döntött, hogy bezárja és eladja a jegybank Balatonakarattyán lévő Oktatási- és Konferenciaközpontját, amely szintén szerepelt az ÁSZ jelentésében a pazarlás és a túlköltés mintájaként. Azóta nem sok minden történt az ügyben.

Az MNB igazgatósága döntést hozott az épület használatának megszüntetéséről, ezt követően a komplexum értékesítéséről. Az értékesítést követően a jegybank tájékoztatni fogja a nyilvánosságot

– válaszolta lapunk kérdésére az MNB. A balatoni luxusüdülő tehát még mindig a jegybankhoz tartozik.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Többszázmilliárdos beruházást ígért meg az államtitkár

Többszázmilliárdos beruházást ígért meg az államtitkár

Szükség a kollégiumi férőhelyek bővítése.

Külföldiek lestrapált autóit tudják csak megvenni a magyarok

Külföldiek lestrapált autóit tudják csak megvenni a magyarok

Dinamikus a behozatal növekedése.

Nagy Mártonék dilemmája: óriási viharok előtt áll a munkaerőpiac

Nagy Mártonék dilemmája: óriási viharok előtt áll a munkaerőpiac

A magyarországi cégek a koronavírus kapcsán rájöttek arra, hogy még válság idején is foggal-körömmel ragaszkodjanak a meglévő munkavállalóikhoz. Hiszen, ha végre megindul a gazdaság, nem akarnak használható munkaerő nélkül elstartolni – hangzott el a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség konferenciáján. Bár a hazai munkaerőpiac az uniós átlag felett teljesít, és a kormány is büszkén hirdeti a munkaalapú társadalom eredményeit, a jövő rengeteg kihívást tartogat: a magyar munkaerő mobilitása a nullához közelít, miközben a demográfiai trendek is vészjósló képet vetítenek előre.

Padlót fogott a lakáspiac, de majd jövőre száguld – vélik az elemzők

Padlót fogott a lakáspiac, de majd jövőre száguld – vélik az elemzők

A csökkenő népesség is mérsékli az új lakások iránti keresletet.

Miből kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra? Erről is kérdezzük Simor Andrást a Klasszis Klub Live-ban

Miből kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra? Erről is kérdezzük Simor Andrást a Klasszis Klub Live-ban

A volt jegybankelnök, közgazdász november 12-én, szerdán délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Az Orbán Viktor által kipécézett elemző az Mfornak: Elfogyhat a hitelminősítők türelme, ha nem lesznek megszorítások

Az elmúlt években összességében tapodtat sem mozdult a magyar gazdaság, 2025 végén a 2021-es szinten állhat. A választási évre fordulva már most is láthatunk egy 1500 milliárd forintnyi költségvetési többletkiadást, ami a jövőbeli, még nem ismert osztogatásokkal együtt akár a duplájára is ugorhat. Ennek az igazi terhei a következő kormányzati ciklusban csapódhatnak le, ami – bárki is nyeri a választásokat, kiigazításokat, megszorításokat hozhat magával 2026 áprilisa után – hangzott el a Klasszis Podcastban legújabb adásában, aminek vendége Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője volt, akinek hétfői nyilatkozatát sajátos módon értelmezte a miniszterelnök.

Saját csapdájába sétálhat bele Orbán Viktor pénteken Trumpnál

Saját csapdájába sétálhat bele Orbán Viktor pénteken Trumpnál

A haladék a legjobb forgatókönyv, amiben a magyar miniszterelnök az amerikai elnöknél tett látogatása során reménykedhet.

Nincs pénz 14. havi nyugdíjra, de sok másra sem

Nincs pénz 14. havi nyugdíjra, de sok másra sem

A választási ígéretek között az elmúlt hetekben a legfontosabb a 14 havi nyugdíj volt. A kormány tagjai ugyan óvatosak ennek bevezetése kapcsán, ami egyébként indokolt is – mondta el kollégánk, Király Béla a Trend FM hétfői adásában. A jövő évi költségvetésben ugyanis mára korábbi ígéretekre sincs forrás.

Az elmúlt években a legnagyobb magyar földgázmutyi zajlott szép csendben

Csaltak a földgáz áfájával, 67 milliárd forinttal károsították meg a magyar államot. 

A közbeszerzési törvényt is módosítaná Lázár János a Strabag miatt

A közbeszerzési törvényt is módosítaná Lázár János a Strabag miatt

„Ha egy villanyszerelő vagy kőműves önnél így dolgozna, nem tenné ki a szűrét?”, tette fel a kérdést a miniszter.  

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168