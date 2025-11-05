Osztódással szaporodik az MNB-botrány kulcscége

Kicsit talán még nehezebb lesz követni a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által létrehozott Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) vagyonának a sorsát, ugyanis a PADME alatt kialakított elképesztően bonyolult cégháló még most is változik. A Cégközlönyből kiderült, hogy a cégháló egyik kulcsfontosságú társasága osztódással tovább szaporodik: az október közepén született döntés értelmében a GTC Origine Investments Ingatlanfejlesztő Zrt.-ből december 31-én kiválik a GTC Nova Zrt., mégpedig úgy, hogy az új cégbe átvándorol a vagyon 66,5 százaléka. Ez azt jelenti, hogy a mintegy 133 milliárd forint értékű befektetett pénzügyi eszközből nagyjából 86 milliárd forint kerül át a GTC Nova Zrt. mérlegébe.

Matolcsy György újraértelmezte a jegybank feladatait

Ez azért érdekes, mert a GTC Origine Investments Zrt. neve négyszer szerepel abban a márciusban publikált jelentésben, amelyet az Állami Számvevőszék (ÁSZ) készített az MNB által alapított PADME gazdálkodásának ellenőrzéséről. Többek között megállapították, hogy a jegybanki alapítvány alatt létrehozott összetett cégstruktúra nem támogatta a vagyon megőrzését és nem biztosította az átláthatóságot.

A GTC Origine Investments Ingatlanfejlesztő Zrt. létrejöttét 2021. május 5-én jegyezte be a Cégbíróság. A társaság részvényeinek 100 százalékát szintén a GTC S.A. birtokolja. A GTC Origine Investments Ingatlanfejlesztő Zrt. 2023. évi kiegészítő melléklete szerint 14 társaságban rendelkezett 100 százalékos részesedéssel.

– olvasható az ÁSZ jelentésében.

Tehát a lengyel tőzsdei cég, a GTC S.A. magyarországi leánycégéről van szó. A Gazdasági Versenyhivatal 2020 tavaszán engedélyezte, hogy az MNB-alapítvány közel 276 milliárd forintos vagyonát menedzselő Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt Optimum Ventures Magántőkealap a Hollandiában bejegyzett GTC Dutch Holdings B.V. törzstőkéje 100 százalékának megvásárlásával közvetett irányítást szerezzen a Globe Trade Center S.A. felett. Az ÁSZ jelentése szerint a GTC Origine Investments Ingatlanfejlesztő Zrt.-nek 2023-ban 14 leánycége volt, az Opten adatbázisa szerint ez most 11, tehát ennyi vállalkozást érint, hogy kiválással megalakul a GTC Nova Zrt. szilveszterkor.

Nyakig benne voltak

A 11 leánycég egyike a GTC PSZTSZR Projekt Kft., ez a társaság építkezik jelenleg a Pusztaszeri út 59.-nél a Rózsadombon. A Matolcsy-kör számtalan különböző üzleti érdekeltségét korábban erre a címre jegyezték be. A GTC Origine Investments 2022 szeptemberében hozta létre a GTC KLZ 7-10. Kft.-t, amely nevéhez hűen megszerezte a fővárosi Klauzál utca egy szakaszának mindkét oldalát. Azt pedig a 444 írta meg idén nyáron, hogy a GTC Origine 2023-ban vette meg a Lánchíd hotelt, egy év után pedig továbbadta a Market Zrt.-s Scheer Sándornak és sógorának. Csak ezekből a példákból is jól látszik, hogy a most kiválással szaporodó GTC Origine nyakig benne volt az MNB-s alapítványi botrányban.

Annyi változás azért volt mostanában a GTC-nél, hogy augusztusra sikerült eltávolítani a lengyel GTC ingatlanvállalat vezetéséből a Matolcsy-körhöz kötődő embereket. A hvg.hu vette észre, hogy távozott a GTC vezetéséből Farkas Zsolt és Gosztonyi Balázs, akiket a Pallas Athéné Domus Meriti alapítvány vagyonkezelő cége, az Optima még a Matolcsy-érában delegált. Ők egyértelműen a Matolcsy-klán bizalmi emberei voltak, az üzleti kör korábbi bizniszeiben is feltűntek különféle tisztségekben.

Az új jegybanki vezetés is próbált elhatárolódni a régi vezetés döntéseitől, például a márciustól már Varga Mihály vezette jegybank május végén úgy döntött, hogy bezárja és eladja a jegybank Balatonakarattyán lévő Oktatási- és Konferenciaközpontját, amely szintén szerepelt az ÁSZ jelentésében a pazarlás és a túlköltés mintájaként. Azóta nem sok minden történt az ügyben.

Az MNB igazgatósága döntést hozott az épület használatának megszüntetéséről, ezt követően a komplexum értékesítéséről. Az értékesítést követően a jegybank tájékoztatni fogja a nyilvánosságot

– válaszolta lapunk kérdésére az MNB. A balatoni luxusüdülő tehát még mindig a jegybankhoz tartozik.