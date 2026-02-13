3p

Makró Európai Unió Ursula von der Leyen

Öt pilléres gazdasági tervet hirdetett von der Leyen

Az Európai Unió 2027 végéig meg kívánja valósítani az „egy Európa, egy piac” célt – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a belgiumi Bilzenben csütörtökön.

Az Európai Tanács tagjainak informális, kihelyezett ülését követően von der Leyen közölte: az Európai Tanács márciusi ülésére bemutat egy részletes ütemtervet és cselekvési tervet, amely konkrét határidőket és célkitűzéseket tartalmaz az egységes piac elmélyítésére.

A dokumentumot a bizottság mellett a két társjogalkotó, az Európai Tanács és az Európai Parlament is elfogadná.

Az elnök ismertetése szerint az intézkedéscsomag öt pillérre épül. Elsőként az adminisztratív terhek csökkentését emelte ki. Tíz úgynevezett „omnibusz” jogszabálycsomagból hármat már elfogadtak, hét még tárgyalás alatt áll. Ezek évente mintegy 15 milliárd euróval mérsékelhetik a vállalkozások terheit – mondta. Hozzátette: felülvizsgálják az uniós joganyagot, fellépnek a tagállami túlszabályozás ellen, valamint időkorlátos rendelkezéseket vezetnek be a jogszabályokban.

Európai bajnokvállalatokat szeretne von der Leyen
Fotó: Európai Parlament

Második pillérként az egységes piac megerősítését nevezte meg. Ennek része az úgynevezett „28. rendszer”, amely lehetővé tenné, hogy a vállalkozások 48 órán belül, teljesen digitálisan, egységes szabályok szerint alapíthassanak céget az EU-ban. A cél egy mély európai tőkepiac létrehozása is a megtakarítási és befektetési unió keretében. Amennyiben júniusig nem történik elegendő előrelépés, a tagállamok megerősített együttműködés keretében is továbbléphetnek – jelezte.

Von der Leyen beszélt az európai „bajnokvállalatok” szükségességéről is. Ennek érdekében áprilisban bemutatják az új fúziós iránymutatások tervezetét, valamint előkészítik az ipari gyorsítást célzó törvényt, amely stratégiai ágazatokban európai preferenciát tartalmaz majd.

Harmadik pillérként az egységes energiapiac kiépítését említette. Erősíteni kívánják az elektromos hálózatokat és a határokon átnyúló infrastruktúrát.

A piaci modell kapcsán rámutatott: tavaly a megújuló energia átlagosan 34 euróba került megawattóránként, a nukleáris 50-60 euróba, míg a földgáz 100 euróba. A jelenlegi árképzési rendszer felülvizsgálatáról a következő csúcstalálkozón terjeszt elő javaslatokat, emellett napirenden lesz az ETS-rendszer felülvizsgálata is.

Hozzátette: negyedik pillérként a bizottság elő kívánja mozdítani a digitális hálózatokra vonatkozó törvényt, valamint egy európai üzleti tárca bevezetését, amely egységes digitális azonosítást és egycsatornás ügyintézést biztosítana a vállalkozások számára az EU egész területén.

Végül a kereskedelemről szólva az elnök hangsúlyozta: a tagállami vezetők támogatják az újonnan megkötött megállapodások – Indonézia, a Mercosur-országok, India és Svájc – mielőbbi végrehajtását, valamint további egyezmények előmozdítását az ASEAN-országokkal, az Öbölmenti államokkal és Ausztráliával.

(MTI)

