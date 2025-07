Ötmilliárd forint jut falusi templomokra – első körben

Kapcsolódó cikk Navracsics Tibornak is jutott egy kis osztogatnivaló pénz – itt van, kik örülhetnek 15 százalékos béremelés már szeptember 1-jétől.

Gyopáros Alpár a közösségi oldalán megosztott videóban azt mondta, hogy a falvak templomai fontos lelki, ugyanakkor fizikai igazodási pontok is, és településképi szempontból sem utolsó, hogyan néz ki egy falu temploma.

Ez 262 templom felújítására elég, de tíz évig is folytatódhat a program.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!