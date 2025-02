Óvatosan nézze meg, mennyit keres egy pesti karbantartó vagy egy észak-magyarországi villanyszerelő!

A szakképzett munkaerő hiánya évről-évre egyre nagyobb kihívást jelent a vállalatok és a munkaerőpiac szereplői számára. A sikeres toborzás érdekében elengedhetetlen a rugalmasabb stratégiák és célzott képzési programok bevezetése, mindezek hiányában a speciális szakértelmet igénylő pozíciók betöltése továbbra is nehézségekbe ütközhet – zárul a közlemény.

Többek között ennek a folyamatnak a hatására, a budapesti és Pest vármegyei régióban a karbantartók akár bruttó 820 ezer forintot, a gépszerelők pedig bruttó 750 ezer forintot is kereshetnek havonta, míg a betanított munkások havi bérsávja bruttó 420 és 530 ezer forint között mozog a WHC 2024-es adatai alapján. A nyugati régióban az operátorok és gépkezelők fizetése jellemzően bruttó 280 és 460 ezer forint, míg a karbantartóké akár bruttó 580 ezer forintig is emelkedhet. Az észak-keleti régióban pedig kiemelkedő kereseti lehetőséggel bírnak az erősárammal foglalkozó villanyszerelők és a gépész karbantartók, akik 650 és 800 ezer forint közötti bruttó bért vihetnek haza havonta.

Az ország egyik legjelentősebb HR-szolgáltatója, a WHC elemzése szerint a raktározás, logisztika, építőipar, gyártás és a szállítmányozás területén továbbra is jelentős munkaerőhiány tapasztalható, amelynek legfőbb oka a munkaerőpiac elöregedése, a fizikai munka vonzerejének csökkenése, valamint a munkavállalói preferenciák átalakulása. Míg az elmúlt években egyes régiókban eltérő bérszintek és lehetőségek alakultak ki, az országos tendencia szerint a munkáltatóknak egyre nagyobb erőfeszítést kell tenniük a megfelelő szakemberek megszerzésére és megtartására.

A WHC HR-szolgáltató lapunknak küldött elemzése szerint a munkáltatók számára 2025-ben is jelentős kihívást jelenthet a szakképzett és betanított munkaerő hiánya. Így a szakemberek megtartása és megszerzése tekintetében kulcsfontosságú tényezővé válhat a bérek versenyképességének megőrzése és a munkakörülmények javítása. Az iparági verseny és az új generációk elvárásai miatt a vállalatoknak gyors alkalmazkodásra van szükségük, amelynek egyik eszköze lehet a toborzási stratégiák megújítása.

Kihívást jelent a szakképzett és betanított munkaerő hiánya, ez pedig a béreket is felfelé nyomja. A WHC elemzése érdekes példákat hoz.

