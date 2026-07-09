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Óvatosan reagál az új helyzetre a munkaerőpiac

mfor.hu

Szinte minden vármegyében nőtt a meghirdetett állások száma a második negyedévben a tavalyi adatokhoz képest. A rég látott, kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás pedig valamelyest csillapodni látszik az ország összes régiójában – derül ki a Profession.hu friss, második negyedéves jelentéséből.

A második negyedévben országosan 6,5 százalékkal emelkedett a meghirdetett állások száma a tavaly, ugyanebben az időszakban mért adatokhoz képest.

Budapesten minimális csökkenés volt

Két vármegyében és a fővárosban csökkent az álláshirdetések száma, míg minden más régióban növekedés volt tapasztalható. A visszaesést produkáló területeken ez a jelenség nem volt markáns: Budapesten 1,6 százalékkal, Somogy vármegyében 1,7 százalékkal és Vas vármegyében 9,2 százalékkal kevesebb hirdetés volt a negyedév során elérhető, mint tavaly ilyenkor.

A legnagyobb arányú emelkedés Nógrád (86 százalék), Bács-Kiskun (44 százalék) és Csongrád-Csanád (34 százalék) vármegyékben volt.

Ilyen változások történtek az egyes szakmákban

Tovább csökkent a vendéglátás, hotel, idegenforgalom kategóriában publikált álláslehetőségek aránya, a tavalyi második negyedévhez képest 44 százalékkal, ezzel pedig a legnagyobb mértékű visszaesést produkáló terület lett. Ezt követi ebben a tekintetben a Jog, jogi tanácsadás, ami 38 százalékos, majd a cégvezetés, menedzsment, ami pedig 17 százalékos csökkenést mutatott.

Bezuhant az álláshirdetések aránya a vendéglátásban, az IT viszont jól pörgött
Bezuhant az álláshirdetések aránya a vendéglátásban, az IT viszont jól pörgött
Fotó: DepositPhotos.com

A legnagyobb arányú növekedés ebben a mutatóban az egészségügy, gyógyszeripar (96 százalék), az IT, programozás, fejlesztés (88 százalék), valamint a fizikai, segéd és betanított munka (19 százalék) kategóriákban történt.

Kevesebb pályázat érkezik

Az álláshirdetésszámok növekedésével párhuzamosan mérsékelten csökkent a munkavállalói aktivitás, országosan 18 százalékkal. Területi bontásban is kivétel nélkül minden régióban visszaesés mutatkozott ebben a mutatóban: a legnagyobb mértékben Borsod-Abaúj Zemplén (34 százalék), Nógrád (33 százalék) és Veszprém (32 százalék) vármegyékben esett vissza a jelentkezések száma. Budapesten 14 százalékkal kevesebb pályázatot adtak be a munkavállalók, mint 2025 azonos időszakában.

A jelentkezések száma lekövette az álláshirdetésszám-csökkenést a leginkább érintett ágazatokban: a pályázatok száma – ahogy a nyitott pozícióké is – is nagy arányban, 39 százalékkal visszaesett a vendéglátás, hotel, idegenforgalom kategóriában, 35 százalékkal a cégvezetés és menedzsment, és 32 százalékkal a jog, jogi tanácsadás területén.

A legjelentősebb növekedés a munkavállalói aktivitásban a közigazgatás (16 százalék), az IT, programozás, fejlesztés (14 százalék) és az egészségügy, gyógyszeripar (9 százalék) kategóriákban volt.

Emelkedtek a kínált fizetések

Az álláshirdetésekben megadott információk alapján egy állás betöltésével átlagosan magasabb bérezés jár, mint egy éve. Országos viszonylatban 5 százalékkal emelkedtek a fizetések, és regionális bontásban is növekedés volt a tavalyi második negyedévhez képest a vármegyék döntő többségében.

A legnagyobb arányú Hajdú-Bihar (13 százalék), Tolna (13 százalék) és Győr-Moson-Sopron (11 százalék) vármegyékben volt tapasztalható és mindössze egy területen volt megfigyelhető csökkenés: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 5 százalékkal csökkentek átlagosan a kínált bérek a 2025 azonos időszakához viszonyítva.

Így látja a szakértő

„A piacon egyre erősebb az optimizmus, amely egyelőre elsősorban a fogyasztói oldalon érzékelhető, ezt a konjunktúraindexek is alátámasztják. A vállalati döntéshozók ugyanakkor továbbra is óvatosak: bár a gazdasági környezet stabilizálódik, a kivárás még mindig meghatározó. Ugyanakkor a fogyasztói bizalom fokozatosan átszivárog a vállalati oldalra is, és egyre több cég nyit a növekedés felé. A nagyobb beruházásokat és létszámbővítéseket azonban – különösen az állami finanszírozású ágazatokban – még sokan elhalasztják. Az álláshirdetések számának jelenlegi növekedése ezt a fokozatos bizalomépülést tükrözi, míg a toborzási piac érdemi élénkülése inkább a harmadik negyedév végére várható”

– magyarázta Tüzes Imre, a Profession.hu kereskedelmi igazgatója.

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