Padlón az olajár, a benzinárak mégsem követik

A héten minimális mértékben csökkentek a hazai kutaknál az árak, így a 95-ös benzin – az autópályákat kivéve – jellemzően 580 forintos vagy az alatti szinten kapható. Minimális az árkülönbség a gázolaj esetében, igaz, ez a típus továbbra is drágább, 585 forint körüli szinteket láthatunk a töltőállomásokon.

Azoknak, akik az olajárat és a hazai üzemanyagárakat is figyelik, ahogy teszi ezt az Mfor Üzemanyagár-figyelő, feltűnhet, hogy most és a nyár folyamán is 4 éve nem látott mélységben járt az olaj ára, a kutaknál viszont nem ezt látjuk. Az 2022-es ársapka során például 480 forinton rögzítették az árakat, és annak eltörlése után, 2023 januárjában 70 dolláros ár esetén is az ársapka alatti szinteken kínálták az üzemanyagot. Így jogosan merülhet fel, hogy 64 dolláros olaj esetén miért látunk 100 forinttal magasabb árakat a kutakon?

Ennek számos oka van, de a legfontosabb talán az európai államok pénzéhsége. Emiatt az elmúlt három évben is emelkedett az EU-s szinten megállapított minimális jövedéki adószint, ami értelemszerűen drágította a tankolást. Magyarországon ezt még a kormány megfejelte az EU legmagasabb áfakulcsával, sőt még 4,5 százalékos kiskereskedelmi különadót is kivetett, ami a benzinkutakat is terheli. Hab a tortán, hogy hiába vásárol a Mol a benchmarknak számító Brent olajnál olcsóbb orosz alapanyagot, az árkülönbözet 95 százalékát egy másik különadóval az állam einstandolja, így a politikusok állításával szemben a magyar emberek nem járnak jól az orosz kapcsolatok fenntartásával.

Hasonló a helyzet a különböző környezetvédelmi szabályokkal, amelyek mind a termelést, mind pedig az üzemanyagokat drágították. Számos EU-tagállam további környezetvédelmi díjakat, szén-dioxid-adókat vet ki, vagy integrálja az üzemanyag-felhasználást a szén-dioxid kibocsátáskereskedelmi rendszerekbe vagy a szén-dioxid-árazási rendszerekbe. Ezeket a díjakat vagy költségeket pedig a vállalatok végső soron beépítik a fogyasztói árakba.

Nem csak az olajár hat az üzemanyagárakra

Szintén fontos költségemelő tényező a geopolitikai helyzet változása. A nyersolajat ugyanis finomítani kell, hogy üzemanyag legyen belőle, ám összességében az uniós finomítói kapacitás kisebb, mint a fogyasztás. Amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát és erre válaszul az EU szankciókat vetett be, egyes elemzők attól tartottak, hogy Moszkva a dízel eladásával is zsarolni próbál majd. Ez akkor nem történt meg. A háborúban folyamatosan pusztuló finomítói kapacitások miatt ugyanakkor a piaci szereplők nagyobb összeget tehetnek rá a késztermékekre, így 2021 óta az úgynevezett finomítói marzsok is növekedtek.

De a töltőállomások árazásában szerepet játszik az üzemeltetésük (rezsiköltség, munkabérek), ami Európa-szerte nőtt a korábbi évek (2022-23) magas inflációja miatt. Így ezek is közrejátszanak a magasabb fogyasztói árakban. Hasonló a helyzet a devizaárfolyamokkal, igaz, ott az idén nagyot gyengülő dollár miatt most különleges helyzet van, emiatt ugyanis inkább csökkentek az üzemanyagárak.

Ugyanakkor számos tanulmány mutat rá, hogy az olaj ármozgása és a tankolás költsége igen erősen korrelál. Ám, ha a nyersolaj ára csökken, a teljes előny nem feltétlenül gyűrűzik át azonnal vagy teljesen a kiskereskedelmi árakba. Egyes vállalatok késleltethetik a haszonkulcsok csökkentését, vagy kevésbé agresszívan alkalmazhatják a lefelé irányuló mozgásokat a felfelé irányulókhoz képest. Utóbbi folyamat a hazai piacon is bevett gyakorlat, erre korábban sorozatunk is felhívta a figyelmet.

A fentiek ellenére úgy gondoljuk, ha a Brent tartósan a mostani (64 dollár körüli) szinten ragadna, akkor – önmagában a „lassabb reakcióidő” miatt – 8-10 forintos árcsökkenés még várható lenne.

Lefele csorgó árak az EU-ban

A benzin ára euróban számolva az uniós országokban stagnált vagy kisebb mértékben csökkent. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzéséhez szolgáló Weekly Oil Bulletin adatai szerint a magyar árak relatív drágultak, így most 12 olyan országot találtunk a rangsorban, ahol a magyarországinál alacsonyabb a benzin átlagára, miközben egy hete még 11 ilyen állam volt.

A régiós rangsorban ennek ellenére nem változott a magyar árak pozíciója. Továbbra is az egyik legmagasabb árral kell a hazai fogyasztóknak szembesülniük. Ezúttal is csak Ausztria és Szlovákia átlagára magasabb a magyarországinál.

A gázolajnál gyakorlatilag ugyanazt láttuk, mint a benzin esetén. A Weekly Oil Bulletin adatai szerint ennél az üzemanyagnál 13 olyan ország volt az EU-ban, ahol a magyarországinál alacsonyabb a dízel átlagára, egy hete itt is eggyel kevesebb volt.

A régiós rangsorban itt is rosszul állunk, hiszen a dízel esetében is csak két olyan országot találhatunk (Romániát és Ausztriát), ahol drágább, mint Magyarországon.

A nyomott olajár hozhat árcsökkenést

Hétközben ugyan kisebb emelkedést láthattunk az olaj piacán és a Brent árfolyama 66 dollár fölött is járt, ám pénteken ismét 64 alá csúszott. Az olajárak azt követően kezdtek ismét esni, miután Izrael és a Hamász közötti tűzszüneti megállapodás aláírása csökkentette a piac kockázati prémiumát.

A megnövekedett kínálattal és a gyenge kereslettel kapcsolatos aggodalmak is továbbra is jelen vannak, erről elemzéseinkben is több alkalommal írtunk. Az OPEC+ által meghozott kibocsátásbővítő intézkedés önmagában minden más kisebb visszaesést és kockázatot ellensúlyoz. Ezzel párhuzamosan, hiába közeleg a téli szezon, az adatok azt mutatják, hogy a korábban vártnál gyengébb amerikai üzemanyag-fogyasztásra készülhetnek a piaci szereplők. Mindezt tetézheti az elhúzódó amerikai kormányzati leállás hatása, amely tágabb értelemben az üzemanyag-keresletet is érintheti, vagyis visszafoghatja azt.

Ezek – és az egyébként is visszafogott globális konjunktúra – eredményeként a kereslet-kínálati viszonyok könnyen lehet, hogy még alacsonyabb árszinten fognak kiegyenlítődni. Nem véletlenül lát napvilágot mind több olyan elemzés, amelyben a szakértők nem számolnak érdemi áremelkedéssel.

Az olajpiaci trendek alapján tehát továbbra is inkább csökkenő árak jöhetnek a hazai üzemanyagpiacon is. Igaz, a cikkünk első felében feltárt összefüggéseket azért érdemes figyelembe venni. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa a jövő héten is az árak lassú (3-5 forintos) csökkenésére számít. Ugyanakkor érdemes leszögezni, hogy hiába van ennek a fogatókönyvnek a legnagyobb esélye, ha jön valamilyen nem várt esemény és éles fordulat következik be, akkor más végkimenetel is megvalósulhat.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatja, ezek azonban később frissülhetnek.