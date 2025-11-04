Padlót fogott a lakáspiac, de majd jövőre száguld – vélik az elemzők

A hazai lakásépítési szektor az idei harmadik negyedévben is folytatta a mélyrepülését. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedd reggeli közlése szerint 2025 III. negyedévében 7490 új lakás épült, 14 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.

Kapcsolódó cikk Alig épült idén új lakás az országban Budapest után a legtöbb lakást Siófokon adták át.

Az alacsony lakásépítési számban több tényező játszik szerepet. A lakásépítések magas költségei sok vásárlót kiáraznak a piacról. A bizonytalan gazdasági környezet nyomán sokan nem mernek belevágni egy ilyen nagyobb projektbe, illetve a csökkenő népesség is mérsékli az új lakások iránti keresletet – írta a lapunknak küldött gyorsértékelésében Regős Gábor. A Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint a lakásépítések számának növekedése tehát továbbra sem indult be, idén várhatóan a tavalyinál is kevesebb, 12 000-12 500 új lakás épülhet – ezen belül meghatározó lehet a negyedik negyedév, hiszen hagyományosan ekkor adják át a legtöbb új lakást.

Majd jövőre több épül, talán

A KSH számai szerint az első három negyedévben a különböző településtípusokon eltérően alakult az épített lakások száma. Mindössze a kisebb városokban volt növekedés, 1,5 százalékos, míg a legkisebb visszaesést a főváros (9,1 százalék), a legnagyobbat pedig a megyei jogú városok (33 százalék) szenvedték el. A kisebb városokban mért növekedés kapcsolatban lehet a budapesti agglomeráció további bővülésével, hiszen a legnagyobb – de nem túl nagy – gyarapodás a lakásépítések számában Pest megyében történt. A KSH adatai szerint a Balaton körüli településeken idén aránylag sok új lakás épült, azaz a viszonylag kevés újonnan létesített ingatlan egy jelentős részét is feltehetően inkább nyaralóként hasznosítják.

A vidéki új lakások közül valóban viszonylag sok található a balatoni térségben. Budapest után a legtöbb új lakást Siófokon adták át, de más vidéki településekhez képest sok ingatlant vettek használatba Keszthelyen és Balatonszemesen is. Mindezek mellett Kecskemét, Nyíregyháza és Érd lakásépítéseinek száma volt még jelentős, a többi vidéki nagyvárosé viszont nem érte el a százas nagyságrendet.

Az átadott új lakások számát tekintve nagyon gyengén áll a lakáspiac, innen már csak felfelé vezethet az út. A fejlődés motorja a lakásépítési kedv élénkülését követő lakóingatlanok átadása lesz. Mind a családi és ikerházak, mind pedig a több tucat vagy több száz lakás megépítését magában foglaló társasházi beruházások a következő években jelennek majd meg átadott lakásként a statisztikákban – értékelte az adatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Az új lakások piacán kialakult jelenlegi helyzetet ismertetve hozzátette, hogy a kereslet az utóbbi hónapokban kiugró mértékben nőtt, részben az Otthon Start Program (OSP) élénkítő hatása miatt.

Országos szint

A KSH adatai szerint országos szinten az építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 19 947 volt, 37 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Az építési engedélyek növekedésében is erős területi koncentráció figyelhető meg a fővárosban, illetve annak néhány kerületében. Budapesten összesen 7841 lakás építésére adtak engedélyt, 2,3-szer többre, mint egy évvel korábban. Csak a XI. kerületben mintegy 3400 engedélyt adtak ki, a XIII. kerületben pedig valamivel több mint 1500-at. A négy legtöbb építési engedélyt kiadó fővárosi kerületben (XI., XIII., X., XV.) engedélyezték a lakások több mint háromnegyedét.

Ezen érdemi növekedések hátterében a Lakhatási Tőkeprogram és az Otthon Start Program beruházásai húzódhatnak meg, amelyek az eddigi bejelentések alapján elsősorban Budapestre és a nagy megyei városokra fókuszálnak. A többi város és a községek esetében mérséklődés látszik éves alapon, 1,0 és 8,8 százalékos – értékelt Horváth Diána. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGÜ) szenior elemzője azt emelte ki, hogy a vármegyéket tekintve Csongrád-Csanádban, Fejérben és Bács-Kiskunban adtak ki érdemben több építési engedélyt, mint a megelőző év első három negyedévében, míg Tolna vármegyében közel harmadára, Zala vármegyében pedig az előző évi kétharmadára esett vissza a kiadott építési engedélyek száma.

Az idei év hátralévő részében az MGÜ sem számít a lakásépítések megugrására, az év egészét tekintve 12-13 ezer lakás épülhet fel, ugyanakkor a Lakhatási Tőkeprogram keretében elindult projektek, valamint az Otthon Start Program nyomán a jövő évtől kezdődően élénkülhet a lakáspiac. A lakásépítések felfutása löketet adhat az építőiparnak is, és köszönhetően a jelentős kihasználatlan kapacitásoknak, ez elsősorban nem az árak növekedésében csapódik majd le. Az építőipar elmúlt időszakban látott gyenge teljesítménye tehát pozitívba fordulhat jövőre szerintük, ami a gazdaság többi ágazatában is keresletet teremthet, így pedig a gazdasági növekedés beindulását is támogatja majd.