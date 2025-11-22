Paksnak dobott mentőövet Trump

Az Egyesült Államok pénteken általános engedélyt adott a Paks-2 atomerőmű-projekttel kapcsolatos egyes tranzakciókra – olvasható az amerikai pénzügyminisztérium honlapján.

Az engedély lehetővé teszi az Ukrajnával háborúban álló Oroszország által építendő atomerőmű projektjével kapcsolatos szankciók alóli kivételeket, így bizonyos tranzakciókat egyes orosz bankokkal, közöttük a Gazprombankkal, a VTB Bankkal és az orosz jegybankkal – áll a pénzügyminisztérium jegyzékében.

Magyarország Orbán Viktor miniszterelnök októberi washingtoni látogatása során írt alá megállapodást az atomipari együttműködésről az Egyesült Államokkal.

A megállapodás értelmében Magyarország amerikai fűtőelemeket, illetve a kiégett fűtőelemek tárolására alkalmas technológiát vásárol az orosz Roszatom által épített Paks-2 erőműbe.

(MTI)