Paksnak dobott mentőövet Trump

Az atomerőmű-projekttel kapcsolatos egyes tranzakciók mentesültek az oroszokkal szembeni amerikai szankciók alól.

Az Egyesült Államok pénteken általános engedélyt adott a Paks-2 atomerőmű-projekttel kapcsolatos egyes tranzakciókra – olvasható az amerikai pénzügyminisztérium honlapján.

Az engedély lehetővé teszi az Ukrajnával háborúban álló Oroszország által építendő atomerőmű projektjével kapcsolatos szankciók alóli kivételeket, így bizonyos tranzakciókat egyes orosz bankokkal, közöttük a Gazprombankkal, a VTB Bankkal és az orosz jegybankkal – áll a pénzügyminisztérium jegyzékében.

Magyarország Orbán Viktor miniszterelnök októberi washingtoni látogatása során írt alá megállapodást az atomipari együttműködésről az Egyesült Államokkal.

A megállapodás értelmében Magyarország amerikai fűtőelemeket, illetve a kiégett fűtőelemek tárolására alkalmas technológiát vásárol az orosz Roszatom által épített Paks-2 erőműbe.

(MTI)

Dermesztő éjszakára készülhet Budapest?

Az aktuális előrejelzések szerint az éjszaka folyamán akár nagyobb mennyiségű hó is hullhat a fővárosban.

Végre olcsóbb lehet a tankolás

Végre olcsóbb lehet a tankolás

A piaci viszonyoknak és az ukrajnai béketárgyalásoknak köszönhetően mind a nyersolaj, mind a finomított termékek ára csökkent a tőzsdéken az elmúlt napokban. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő előrejelzése szerint ez a jövő héten a hazai benzinkutakon is tükröződhet, kisebb árcsökkenés várható.

Gyengén zárta a pénteket a forint, főleg a dollárral szemben

Gyengén zárta a pénteket a forint, főleg a dollárral szemben

A dollárral, az euróval és a svájci frankkal szemben is gyengült a forint pénteken, de utóbbival szemben a heti összevetés pozitív. 

Valami bűzlik az Orbán-kormány amerikai szankciós mentessége körül

Valami bűzlik az Orbán-kormány amerikai szankciós mentessége körül

Vagy nem is volt szankció, vagy igazi mentességet nem kaptunk alóla. És mi a helyzet a papírral, amit a kormány ígért?

Áttörte a lélektani határt a dízel ára

Áttörte a lélektani határt a dízel ára

Hónapokig hozzászokhattunk a 600 forint alatti dízelárhoz, de pénteken meghaladta ezt a szintet a dízel átlagára. A kutak viszont nagy árkülönbséggel adják a benzint és a dízelt is: a városok és az autópályák között akár 90 forint is lehet a különbség.

Még mindig nem hűlt ki a feketeleves, de már jobb lehet a szánk íze

Bár a terület szakmai felelőse, a Nemzetgazdasági Minisztérium ezúttal sem kommentálta a péntek reggel megjelent harmadik negyedéves beruházási adatokat, elemzők látnak esélyt arra, hogy ha a negyedik negyedév még ugyancsak mínuszos lehet, már elértük a gödör alját.

Nem csak az idő miatt ébredt borús napra Nagy Márton

A Központi Statisztikai Hivatal péntek reggeli közlése szerint a beruházások a harmadik negyedévben több mint 4 százalékkal voltak alacsonyabbak, mint 2024 azonos időszakában.

Surranópályán tempózik a Szijjártó Péterből elnököt faragó milliárdos

Nem árt figyelni, hogy mit csinál Leisztinger Tamás cégbirodalma.

Orbán Viktor után a németek is mentességet kérnének Trumptól

Orbán Viktor után a németek is mentességet kérnének Trumptól

Mentesítést szeretne elérni az amerikai acél- és alumínium importvámok alól az európai gépipari termékekre a német gépgyártók szövetsége, a VDMA. Ennek oka, hogy jelentősen visszaesett az ágazat Egyesült Államokba irányuló exportja.

Most tízezreket spórolhatnak a vállalkozók a biztosításon, mutatjuk, hogyan

Most tízezreket spórolhatnak a vállalkozók a biztosításon, mutatjuk, hogyan

Idén január 15-től minden hazai építőipari kivitelező és tervező vállalkozásnak és egyéni vállalkozónak – például az építészmérnököknek, kőműveseknek, tetőfedőknek, villanyszerelőknek, víz-, gáz-, fűtés- és klímaszerelőknek, festőknek és burkolóknak is – kötelező felelősségbiztosítást kell kötniük – ez összesen közel 150 ezer vállalkozást érint.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

