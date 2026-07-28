Pakson rendkívüli intézkedést hoztak az alacsony Duna miatt

A rekordalacsony vízállás miatt csökkentik a paksi blokkok teljesítményét – közölte az MVM. Mint írják, a szárazság és a kánikula miatt a Duna vízhozama lecsökkent, ami a Paksi Atomerőmű működésére is hatással van.

A Duna Paksnál mért legkisebb vízállása mínusz 106 centi. A kialakult helyzetre való tekintettel az 1. blokk teljesítményét 2026. július 27-én, 21 óra 45 perctől 254 MW-tal csökkentik, derült ki közleményükből.

„A blokkok hűtésére használt, a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírás betartása érdekében júniusban és júliusban több alkalommal is szükségessé vált a blokkok teljesítményének csökkentése” – tették hozzá

Mint megírtuk, Budapesten is negatív rekordot döntött a Duna.