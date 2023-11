Palkovics László puhára esett: nem engedte el a volt miniszter kezét a NER

Az atlétikai vb után jöhet az olimpia? Erről is kérdezzük a Klasszis Klubban Szalay-Berzeviczy Attilát

Túlzás nélkül állítható, hogy a hazai közélet egyik legszínesebb személyisége lesz a vendége az Mfort is megjelentető lapcsoport, a Klasszis Média következő adásának, melyre november 15-én, szerdán kerül sor, online. Szalay-Berzeviczy Attila ugyanis egyaránt otthonosan mozog a sport, a gazdaság, azon belül is a tőzsde világában, valamint a történelemben. Így lesz mit kérdeznünk nemcsak nekünk, hanem olvasóinknak is, egy ingyenes regisztrációt követően.