Páncélautók és milliós bőröndök: mit enged a törvény a határokon átnyúló készpénzszállításnál?

Az Ausztriából Ukrajnába tartó, hatalmas készpénzt és aranyat szállító konvoj ügye újra ráirányította a figyelmet arra, milyen szigorú szabályok vonatkoznak a pénz határon átnyúló mozgatására. Az Európai Unióban 10 ezer euró felett kötelező bejelenteni a készpénzt az EU külső határán, és a hatóságoknak meg kell adni a pénz eredetét és a szállítás célját – mondta Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász, a pénzmosás elleni eljárások szakértője. 

A magyar hatóságok nemrég egy Ausztriából Ukrajnába tartó konvojban hatalmas értéket – több tízmillió dollárt és eurót, valamint aranyat – találtak, ami azonnal nemzetközi figyelmet váltott ki. Az eset ráirányította a figyelmet arra is, hogy a pénzmosás elleni előírások milyen részletes keretek között szabályozzák a készpénz szállítását.

Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász, a pénzmosás elleni eljárások szakértője (AML) azt mondja, a konkrét ügy részleteit nem ismeri, ezért nem annak elemzéséről beszél, hanem arról, hogyan működik általánosságban a határokon átnyúló készpénzszállítás jogi rendszere.


A tízezer eurós határ

A modern pénzügyi rendszerben a legtöbb nagy értékű tranzakció banki utalással történik, mégis előfordulhat, hogy valaki készpénzt szállít egyik országból a másikba. Ez történhet például üzleti ügylet, ingatlanvásárlás vagy más pénzügyi tranzakció miatt. A jogszabályok azonban világos határt húznak.

Az Európai Unióban kulcsfontosságú szabály a 10 000 eurós bejelentési küszöb. Ha valaki ennél nagyobb összeget visz át az EU külső határán – például repülőtéren, autóval vagy akár vasúton –, kötelező készpénz-nyilatkozatot tennie a vámhatóságnál.

Nem árt a szabályokkal tisztában lenni
Fotó: DepositPhotos.com

„A pénzmosás elleni keretrendszer egyik alapelve a transzparencia. Ha valaki tízezer eurónál nagyobb összeget visz át a határon, a hatóságoknak joguk van tudni, honnan származik a pénz, és mi a célja a tranzakciónak. Ez nem a tisztességes utazók zaklatásáról szól, hanem arról, hogy kiszűrjék az illegális pénzmozgásokat” – magyarázza Dr. Tóth Judit Lenke.

A bejelentési kötelezettség nemcsak a bankjegyekre és érmékre vonatkozik. A szabályozás kiterjed többek között a bemutatóra szóló értékpapírokra, az utazási csekkekre, az anonim feltöltőkártyákra, sőt bizonyos aranyrudakra és aranyérmékre is.

A nyilatkozatban részletes információkat kell megadni: honnan származik a pénz, mi a felhasználás célja, milyen útvonalon szállítják, és ki a tényleges tulajdonosa.



„A hatóságok nemcsak az összeget nézik, hanem a teljes történetet. Ha a pénz eredete vagy a tranzakció célja nem világos, az már önmagában kockázati jel lehet a pénzmosás elleni rendszerben” – teszi hozzá Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász, a pénzmosás elleni eljárások szakértője (AML).



Súlyos ára lehet a szabályszegésnek

A készpénzszállítás szabályainak megszegése nem pusztán adminisztratív hiba. A következmények komolyak lehetnek. A hatóságok közigazgatási bírságot szabhatnak ki, amely az eltitkolt összeg jelentős részét elérheti. Emellett a pénzt ideiglenesen lefoglalhatják, és ha felmerül a bűncselekmény gyanúja, büntetőeljárás is indulhat.

„A készpénz az egyik legnehezebben nyomon követhető fizetési forma, ezért a bűnözői hálózatok gyakran ezt használják illegális jövedelmek mozgatására. Éppen ezért a hatóságok világszerte rendkívül szigorúan kezelik az ilyen tranzakciókat” – mondja Dr. Tóth Judit Lenke.

A pénzmosás a magyar büntetőjog szerint súlyos bűncselekmény, amely akár többéves szabadságvesztéssel is járhat.



Hogyan vihetünk nagyobb összeget mégis?

A jogszabályi környezet az elmúlt években jelentősen szigorodott, ezért egy nagyobb összegű készpénzszállítás komoly előkészítést igényel. Ez különösen a vállalkozások számára fontos. Egy cégnek például igazolnia kell a pénz eredetét, a tranzakció gazdasági indokát, valamint azt is, hogy ki a tényleges tulajdonos vagy végső kedvezményezett.

„Egy vállalatnál már egy apró adminisztratív hiba is gyanút kelthet. Ha egy tranzakciót a hatóságok nem látnak kellően átláthatónak, az akár bankszámlazároláshoz vagy a pénz lefoglalásához is vezethet” – figyelmeztet Dr. Tóth Judit Lenke, aki szerint érdemes tanácsadót bevonni, aki segít a dokumentáció előkészítésében, az átvilágítási folyamatokban és a hatósági megfelelésben.

