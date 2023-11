Pár nap múlva indul az iváncsai akkugyár, de a lakosságot védő létesítmények még sehol

A Szabad Európa cikke szerint néhány nap múlva, november 6-án megkezdődik a termelés az SK Innovation Iváncsán épült akkumulátorgyárában. A lap egy forrásától úgy értesült, hogy a kezdeti időszakban inkább tesztüzem zajlik majd, körülbelül 400 munkással - ez nagyjából a tervezett létszám negyede, így az üzem is negyedgőzzel működik majd.

Azonban jövő év közepére a tervek szerint már teljes kapacitással működne a gyár, amelyben az előzetes elképzelések szerint évi 30 GWh összeteljesítményű akkumulátor készülne. Ez hatalmas mennyiség, nagyságrendileg háromszázezer autóba lehet elég, a jelenleg Magyarországon működő akkumulátorgyárakban pedig összesen is csak 87 GWh teljesítménnyel rendelkező akkumulátorokat állítanak elő.

Kapcsolódó cikk A bíróság döntött: nem kell kikérni a lakosság véleményét akkumulátorgyár-ügyben Nem volt egyértelmű a kérdés a Kúria szerint sem.

Ennek fényében különösen érdekes, hogy ugyan a gyárépület a jelek szerint kész van, azonban sem a kiszolgáló infrastruktúrát, sem a lakosságot védő létesítményeket sem kezdték el még építeni az üzem környékén, sőt a hivatalosan elérhető adatok szerint mindkét beruházás még a közbeszerzés állapotában van, szerződést sem kötöttek senkivel a munka elvégzésére.

A gyárhoz egy iparvágány vezetne a tervek szerint, valamint fejleszteni kéne a közúti kapcsolatokat is, de talán ennél is fontosabb, hogy a gyár és a település között véderdőt is kellene telepíteni - mindezek nyilvánvalóan nem egy-két hónap alatt teljesíthető feladatok, különösen, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a közbeszerzés feltételeinek megfelelő cégek köre igencsak szűk, kapacitásaik pedig erősen le vannak kötve máshol, például a debreceni BMW-gyárhoz kapcsolódó hasonló beruházások kapcsán.