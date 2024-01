Parragh Lászlóék százmillió forintért fognak repkedni idén

Az MKIK az OTP Travellel kötötte meg azt a 103 787 674 forintra szóló egyéves szerződést, amely kétféle megbízásra érvényes idén év végéig.

Az egyikben az utazási iroda vállalja a kamara munkatársainak, tisztségviselőinek, tagozati és üzleti tanács elnökeinek, és az MKIK-val kapcsolatban lévő üzleti partnereinek hivatalos utazásaihoz szükséges repülőjegyek és vonatjegyek beszerzését, és olyan egyéb kiegészítő szolgáltatásokat, mint útlemondási vagy utasbiztosítás.

Több, mint 100 milliót szánnak utaztatásra idén. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A rendelkezésre álló nettó keretösszeg 45 101 088 forint, amelyből az iparkamara az alábbi utakat tervezi idén:

Párizs (2 alkalom), Brüsszel (6), Antwerpen (1), Bécs (1), Budapestre utaztatás(2), Kairó(1), Közép-Szerbia (1), Kuala Lumpur (1), Szingapúr (1), Olaszország (1), Ausztria(1), Albánia (1), Szerbia (1), Románia (1), Lengyelország (1), Németország (1), Dél-Korea (1), London (1), Katar (1), Görögország (1), Dubai (1), Hannover (1), Barcelona (1), Lisszabon (1), New York- Miami (1), Tel-Aviv (1), Isztambul-Ankara (1), Baku (1), Taskent (1), Asztana (1), Jereván (1), Delhi-Mumbai (1), Chunking- Cheng (1), Hongkong-Gouangzho (1), Peking (1).

A BKIK úgy tervezi, hogy a keretmegállapodás időtartama alatt egyszerre egyidőben maximum 4 főt utaztatna.

A szerződés másik fele WorldSkills és EuroSkill versenyekkel kapcsolatos utazásokra szól, amire nettó 58 686 586 forintot szán. A tervezett utak, melyre 94 főt akar kivinni, 2 alkalommal Franciaországba, egyszer pedig Luxembourgba szólna.

Az MKIK 2023-ban csak félévkor kötötte meg az utaztatási szerződését az OTP Travellel 60,9 millió forint értékben. Ebből a vezető tisztségviselők 36 alkalommal jutottak el a világ szinte minden pontjára, míg külföldi versenyekre 54 főt vitt ki a kamara.

Miközben az MKIK több, mint 100 milliós utazási szerződést kötött, Parragh László elnök utoljára épp azzal került a címlapokra, mert kritizálta a Magyar Nemzeti Bankot (MNB), hogy „irdatlan pénzbe kerül az MNB ütemtévesztése. De idén azzal is bekerült a hírekbe, hogy már öt kamarai cégben tagja a vezetőtestületnek, és bár nem mindegyik helyről kap tiszteletdíjat, az elnöki éves jövedelme így is meghaladhatja a 100 millió forintot. Tavaly többek között azért is írtak róla, mert az MNB-nél dolgozó felesége elválik tőle, tavalyelőtt pedig a katát szorgalmazó tevékenysége miatt került fókuszba.