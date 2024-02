Pedofilbotrány: főleg férfiakat győzködnek a megafonos arcok

A teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy a Facebook rendszerében az összesített, pontos számokat mutató lista csak február 10-ig van meg, mivel a mutató két-három nap késéssel frissül általában. Az ezt követő napokban a Facebook csak tól-ig összegeket mutat – a Political Capital azonban ezekből is a legalacsonyabb számokkal számolt, így eléggé borítékolható, hogy a 10 525 000 forintnál még magasabb összeg jön ki a pontos adatok beérkezése után - írja a Telex.

A kríziskezeléshez a Fidesz egyik legfontosabb, nem hivatalos kommunikációs csatornája, a milliárdokkal kitömött Megafon azonnal turbófokozatra kapcsolt Novák Katalin lemondásának bejelentése óta: a Crowdtangle statisztikai platform adatai szerint a megafonos influenszerek összesen 98 posztot írtak a közösségi oldalra.

Már szombaton, a lemondás napján elindult egy fizetett, videós posztokkal operáló kampány is. A videókat elsősorban a 18–54 év közötti korosztályra célozták, 55 év felett minimális az elérésük. Ez némileg meglepő, hiszen a felmérések szerint a magyar Facebook-felhasználók 20-25 százaléka tartozik ebbe a korosztályba, és a közvélemény-kutatások is rendszeresen ezt a korosztályt hozzák ki mint a Fidesz legerősebb támogatói bázisa. Úgy tűnik, a saját méréseik azt mutatják, hogy ennél a csoportnál most nem szükséges külön sulykolni az üzenetet. A hirdetések célzásánál érdekes még, hogy jellemzően a férfi közönségre lőnek: az összes videó összes verziójánál 2-3-szoros a férfi felhasználók aránya a nőkhöz képest minden korosztályban - írta a Telex.