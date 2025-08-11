2p
Példát mutatnak a kínaiak

A távol-keleti országban kilőttek az új energiafelhasználású járművek eladásai.

Kínában az autóeladások 14,7 százalékkal, 2,593 millióra nőttek júliusban éves összevetésben. Ezen belül az új energiafelhasználású járművek (NEV) eladásai 27,4 százalékkal, 1,262 millióra emelkedtek – áll a kínai járműgyártók szakmai képviseleti szervezete, a China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) hétfőn ismertetett jelentésében, amely az autógyártók nagykereskedelmi értékesítését követi.

Júliusban az akkumulátoros elektromos járművek (BEV) eladása éves szinten 47,1 százalékkal, 811 ezerre nőtt. A plug-in hibrid elektromos járművekből (PHEV) 451 ezret adtak el, 2,8 százalékkal többet az egy évvel korábbinál, ami 2021 januárja óta a legkisebb növekedési ütem.  A teljes júliusi járműeladás 10,7 százalékkal maradt el júniussal összevetve. A BEV autók júliusi eladása az előző hónappal összevetve 5,59 százalékkal, a PHEV-autók esetében pedig 4,04 százalékkal csökkent.

Júliusban 575 ezer járművet exportáltak Kínából, 22,6 százalékkal többet az előző év azonos időszakához képest, de 2,8 százalékkal kevesebb, mint idén júniusban. Az exportált NEV-autók száma 225 ezer volt, ami éves szinten 120 százalékos, júniussal összevetve pedig 10 százalék növekedést jelent. Kína júliusban 141 ezer akkumulátoros elektromos járművet exportált, ami 83,6 százalékos növekedés éves szinten, és 8,3 százalékkal több júniushoz képest. Júliusban 85 ezer PHEV-autót exportált az ázsiai ország, ez éves összevetésben 220 százalékos, havi összevetésben pedig 12,9 százalékos növekedés.

(MTI)

