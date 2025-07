Példátlan adatot közölt az MNB

Amennyiben ugyanezt az összeget a hamarosan induló Otthon Start Program keretein belül vennénk fel ugyancsak 20 évre, úgy a havi törlesztőrészlet 112 ezer forint körül lenne. Mindez azt jelenti, hogy havonta akár 50 ezer forint körüli összeget spórolhat a törlesztésnél, aki fel tudja venni az állami kamattámogatású Otthon Start lakáshitelt, ami éves szinten a félmillió forintot is meghaladja.

A júniusban kihelyezett lakáshitelek átlagos szerződéses összege 20 166 524 forint volt, ami 3 százalékkal múlta felül a májusi 19 566 258 forintos átlagösszeget. Ezzel most először fordult elő, hogy a felvett átlagösszeg meghaladta a 20 millió forintot.

Az MNB által publikált friss adatok szerint 2025 júniusában némileg megtorpant a hazai hitelpiac, legalábbis az előző, május hónaphoz viszonyítva. A lakáshitelek esetében 148,66 milliárd forintról 143,69 milliárdra, míg a személyi hitelek esetében 99,84 milliárdról 92,84 milliárd forintra mérséklődött a kihelyezés, de csökkenés volt megfigyelhető a babaváró hitel (20,08 milliárd → 18,13 milliárd forint) és a munkáshitel (16,91 milliárd → 13,04 milliárd) esetében is. Kivételt képeztek a szabad felhasználású jelzáloghitelek, ahol némi növekedés volt megfigyelhető májushoz képest (10,6 milliárd → 10,75 milliárd forint).

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma közzétett, 2025 júniusára vonatkozó adatai szerint a lakáshitelek és a személyi hitelek esetében is csökkent az új szerződések összege. Ennek ellenére továbbra is szépen teljesít a magyarországi hitelpiac, 2025 első felében jelentős növekedésről beszélhetünk. Eközben az új lakáshitel-szerződések átlagos összege meghaladta a 20 millió forintot, amire korábban még nem volt példa – írja közleményében a Bank360.hu szakportál.

