Példátlan dolog történt a családi nagybevásárlásnál – 19 éve nem láttunk ilyet

Példátlan dolog történt a családi nagybevásárlásnál

Már az előző havi, a vártnál jóval kedvezőbb inflációs adatban is az élelmiszerek árcsökkenésének mértéke jelentette a legnagyobb meglepetést az elemzők számára, a Privátbankár Árkosár-felmérése azonban előrevetítette ezt a folyamatot – mondta el a Trend FM Reggeli monitor című műsorában hétfőn munkatársunk, Gáspár András. A Klasszis Média lapigazgatója a legfrissebb felmérés eredményeit ismertetve elmondta: újabb kedvező adat látott napvilágot, az előző év júliusához képest ugyanis több mint 7 százalékkal olcsóbb lett a családi nagybevásárlás. A 30 élelmiszer árának alakulását havi rendszerességgel vizsgáló felmérés alapján ugyan a hazai hipermarketekben az előző hónaphoz képest valamivel drágábban vásárolhatunk be, ennek azonban szezonális okai vannak.

Gáspár András azt is elmondta: az a furcsa helyzet is előállt, hogy a szélsőséges árváltozások vizsgálatakor

nem találtak egyetlen olyan terméket sem, amely 10 százalékot meghaladó mértékben drágult volna – ilyenre a Privátbankár Árkosár több mint 19 éves történetében eddig még sosem volt példa.

Számos termék van viszont, amely több mint 10 százalékkal olcsóbb lett egy év alatt – ezek között az árrésstop hatálya alá tartozó termékek is szép számmal vannak, annak ellenére, hogy az intézkedés első hullámának bevezetése óta több mint egy év eltelt, magyarán a bázisban már eleve a csökkentett árak szerepelnek. Ez is rámutat, hogy szakmai érvek már nem szólnak az árrésstop fenntartása mellett; kérdés, hogy a piactorzító hatású intézkedést meddig tartja életben politikai okokból a kormány.

Olcsóbb lett telepakolni a kocsit, mint tavaly

Fotó: Pixabay

Van, akinek egyre jobban fáj az erős forint – aggódhatnak a turisztikai szereplők

Az élelmiszerárak csökkenésében oroszlánrésze van a forint erősödésének is – a műsor második felében erről szólt a beszélgetés. Az erősebb forint ugyanis fékezi az importált inflációt, ezért segíthet az árak emelkedésének visszafogásában, és kedvez azoknak a cégeknek is, amelyek devizában vásárolnak be, de forintban értékesítenek. Gáspár András felhívta a figyelmet: az exportáló cégeknek ugyan valóban jelenthet versenyhátrányt a forint erősödése, de gyakori, hogy a magas exporthányadhoz magas import is társul, ami természetes fedezetet jelent a devizakockázatra az érintett cégek esetében.

Gáspár András szerint azoknak az exportáló kisebb és közepes vállalatoknak jelenthet gondot a forinterősödés, ahol nincs meg a természetes fedezet, és nem fordítanak figyelmet az árfolyamkockázat pénzügyi fedezetére, nincs treasury-tevékenység. Az elmúlt években megszokott forintgyengülés növelhette ezeknek a cégeknek a spekulációs kedvét, amely fordított irányú folyamatok esetén visszaüthet.

Kiemelte, hogy a turizmus lehet az a szektor, ahol komolyabb fejtörést és bevételkiesést okozhat a forinterősödés: a külföldiek számára kevésbé vonzó egy magyar fesztivál vagy szálloda, ha a korábbi években megszokottnál kevesebbet ér nálunk a devizája – ez gyakorlatilag áremelkedést jelent számukra. A magyarok számára pedig vonzóbbá válhatnak a külföldi úticélok, ha a forinterősödés miatt olcsóbbá válnak az euróban vagy épp zlotyban árazott szállások.

A beszélgetést itt lehet meghallgatni – a riporter M. Szűcs Péter: