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Pengeélen táncol a magyar autógyártás, de biztatóak az új üzemek

Király Béla
Király Béla

Magyarország autóipara egyszerre profitál a nagy nemzetközi beruházásokból és szembesül a globális autópiac bizonytalanságaival. Egyértelműen pozitívum, hogy a BMW debreceni üzeme, a Mercedes kecskeméti kapacitásbővítése is a legmodernebb technológiát hozta el. Ugyanakkor a kínai gyártók előretörése sok kérdőjelet felvet. Persze utóbbiak – a BYD szegedi projektje révén is – érdekeltek a magyar gyártói oldalon is. Mindezek együtt azt jelzik, hogy az ország továbbra is vonzó gyártási helyszín az európai autóipari értékláncban, ám maga az iparág sok kihívással küzd, ami alól a magyar üzemek sem tudnak kibújni.

Látványos keretek között adták át a múlt héten a Mercedes új kecskeméti üzemét, amely kapcsán többször elhangzott, hogy ez lesz a legnagyobb európai gyár, és globálisan is a második legnagyobb bázisa a német óriásnak. A megjelentek személye is jelzésértékű volt, hiszen az átadó ünnepségen nemcsak a gazdasági és energetikai miniszter, Kapitány István, hanem a kormányfő Magyar Péter is ott volt, ahogy a Mercedes részéről is a legmagasabb szintű vezető képviselte a társaságot, hiszen a globális vezérigazgató, Ola Källenius is megjelent az ünnepségen.

Persze a prominens vendégek jelenléte nem véletlen, a frissen átadott gyáregység és az itt gyártandó új modellek érkezése érdemben – és pozitívan – változtatja meg a kecskeméti üzem helyzetét. Ezzel ugyanis a német autógyártó globális hálózatának egyik legfontosabb telephelyévé lépett elő.

A kecskeméti üzem kapacitása önmagában is tekintélyt parancsoló, a szakértők szerint ugyanakkor sokkal fontosabb a termékkínálat bővülése. Eddig elsősorban a belépő (kompakt) modellekről (A-osztály, CLA, GLB) volt ismert. Az új, tisztán elektromos C-osztály gyártásával az üzem szintet lépett a vállalat belső hierarchiájában, és most először kapott úgynevezett „Core” (középkategóriás) prémium modellt. Az is nagy szó, hogy a Mercedes hivatalosan is megerősítette, hogy a magyar piacon az előző politikai rendszer miatt inkább hírhedt, de egyébként világszerte legendás G-osztály hamarosan érkező, kisebb méretű kompakt változatát (Baby G / mini G) kizárólag Kecskeméten fogják gyártani a világon. Miután a G-osztály világszerte a vállalat egyik húzóterméke, ez a döntés nemcsak komoly presztízst, de biztos jövőképet is jelent a magyarországi részlegnek.

Magyar Péter miniszterelnök és Ola Källenius, a Mercedes globális vezérigazgatója a kecskeméti gyáravatón
Magyar Péter miniszterelnök és Ola Källenius, a Mercedes globális vezérigazgatója a kecskeméti gyáravatón
Fotó: Facebook/Magyar Péter

Azt is ki kell emelni, hogy gyártástechnológiai szempontból is topkategóriát jelent a magyar üzem, amely szorosan összekapcsolódik a németországi (például a brémai) anyaggyárakkal, így a piaci igényekhez mérten rendkívül gyorsan képesek lesznek változtatni a gyártási darabszámokat a hagyományos és elektromos modellek között.

Összességében Kecskemét már nem csupán egy költséghatékony európai összeszerelő üzem, hanem a Mercedes-Benz elektromos átállásának és prémium SUV-stratégiájának egyik legfőbb globális bástyája. Hasonló fejlemények láttán még akár 3-4 éve is talán azt mondtuk volna, hogy a magyar autóipar sínen van, önmagában ez a gyár garantálja a sikert, ám az utóbbi időben az egész iparág óriási kihívásokkal szembesült, és tavaly például az itteni Mercedes-üzem kifejezetten gyászos évet zárt. Így a mostani fejlesztés ugyan reményteljesnek tekinthető, ám a siker ennek ellenére sem garantált.

Berobbant a BMW, máris bővítik a kapacitást

A debreceni BMW-gyár tavaly év végi indulása kapcsán készült elemzésünkben arra jutottunk, hogy a másik nagy német prémiumgyártó is a legmodernebb gyártástechnológiát (és bizonyos fokon új gyártásfilozófiát) telepítette a magyarországi üzembe, és az itt készülő iX3 reményteljes modell, de a piac kiszámíthatatlansága miatt sok a kérdőjel. Nos az indulás óta eltelt bő félév egyértelműen pozitív meglepetéssel szolgált. A Neue Klasse modellgeneráció első képviselőjeként megszületett BMW iX3 kiemelkedő sikert aratott a piacon.

A modellből a gyártás elindítását követő első fél évben több mint 50 ezer példányt rendeltek meg világszerte, ami jócskán meghaladta a vállalat előzetes prognózisát. Ennek köszönhetően a debreceni üzem teljes 2026-os kapacitása már le van kötve, így a gyár máris túl kicsinek bizonyult a kereslethez képest. Ezért a tervezettnél jóval hamarabb, már 2026 tavaszán elindították a második műszakot a termelés felpörgetésére. Az a tény, hogy a lekötött rendelésállomány garantálja a debreceni üzem közel maximális kihasználtságát, egyértelműen pozitívum. Ezt erősíti, hogy a pozitív piaci fogadtatásra reagálva a bajor társaság döntésének eredményeként a gyárban hamarosan megkezdődik az olcsóbb, kisebb akkumulátoros verziók (40 és 40 xDrive), valamint a sportosabb M-változatok gyártása is. Ez a szakértők szerint tovább növeli a magyar gyár stratégiai súlyát a BMW globális hálózatán belül.

A fentiek alapján látszólag érthetetlenül állhatunk az európai gyártókat sújtó problémákról szóló hírek előtt, pedig tényleg komoly gondok vannak. A német cégek ugyan fel tudnak mutatni részsikereket, vannak magas darabszámban gazdára találó modelljeik, összességében viszont romló piaci pozíciókkal, alacsony kapacitáskihasználtsággal és kedvezőtlen pénzügyi mutatókkal szembesülnek. Így mind a három nagy német cég (Volkswagen, Mercedes, BMW) komoly megszorításokra kényszerül, profitfigyelmeztetéseket adnak ki, és a részvényeik árfolyama is lefele tart.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A problémák okai ugyan összetettek, hiszen az uniós szabályozói környezettől a kínai állami dotáción át, a német cégek által elkövetett vezetési hibákig számos tényezőt láthatunk. Ugyanakkor legjobban jelenleg a gőzerővel terjeszkedő ázsiai konkurencia miatt fáj az autóscégek és az uniós politika feje is.

Ezek közül a globálisan is immár a legnagyobbak közé került BYD, amelyikkel nem csak mint eladó, hanem az európai, pontosabban a magyar piacon is megjelenő gyártóval is számolni kell. Bár a hazai közvélemény a vállalat kapcsán az utóbbi időszakban nem mindig pozitív módon találkozik, elég a korábbi külügyminiszter, Szijjártó Péter leigazolása kapcsán kialakult polémiára gondolni, vagy a közelmúltban az üzem építkezése közben bekövetkezett balesetre, ám összességében a vállalat nagyon jó termékportfólióval rendelkezik, és rendkívül ambiciózus a terjeszkedésük.

BYD: növekedési lehetőség és szabályozási kockázat

A BYD szegedi gyára a várakozások szerint 2026 végén indulhat termeléssel, de a felfutás tempója bizonytalan, és egyes források szerint a kezdeti termelés a tervezettnél alacsonyabb lehet. Ezzel együtt a BYD európai piaci pozíciója erősödött, különösen az elektromos autók szegmensében. A cég magyarországi jelenléte ezért egyszerre lehet a hazai ipar számára fontos növekedési tényező és egy olyan pont, amelyet az EU esetleges további kereskedelempolitikai lépései érzékenyen érinthetnek.

Persze az uniós beavatkozás kétélű fegyver, egy ilyen lépés esetén a német autógyártók helyzete még nehezebbé válna Kínában, ahol a helyi gyártók egyébként is kíméletlen versenyre kényszerítik a nemzetközi szereplőket.

Ez a tendencia közvetve Magyarországra is hat, mivel a hazai nagyüzemek többsége német tulajdonban van, és a csoportszintű stratégiai döntések befolyásolják a jövőbeni beruházásokat is. A jelenlegi helyzetben a magyarországi gyártókapacitások inkább a stabilitás és a technológiai beágyazottság miatt értékesek, mintsem azért, mert a globális autóipar ciklusa egyértelműen felfelé mutat.

Összességében elmondható tehát, hogy a magyarországi autógyárak kilátásai középtávon kedvezőek, de a növekedés összetétele eltérő lesz vállalatonként. A BMW és a Mercedes esetében a technológiai és kapacitásbővítési döntések erősítik Magyarország pozícióját, míg a BYD esetében a piaci potenciál nagy, de a szabályozási és a csúszások miatt az indulási kockázat is magas. Az ágazat következő időszakát, és ezzel együtt a magyar ipar helyzetét ezért várhatóan nem egyetlen gyár, hanem a globális kereslet, az európai szabályozás és a kínai verseny együttes hatása fogja meghatározni. Az ide telepített üzemek ugyan jó alapot jelentenek, hiszen a legmodernebb technológiát hozzák a vállalatok, és a termékek is perspektivikusak. Ugyanakkor a kereslet az elmúlt években hektikusan alakult, miközben a piaci verseny is élesedett, így a magyar gazdaság szempontjából továbbra is sok a kérdőjel.

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