Péntek délután eldőlhet Balog Zoltán sorsa

Egy csütörtöki online értekezleten a hazai református vezetők arról tárgyaltak, hogy rendkívüli zsinatot hívhatnak össze a kegyelmi botrány miatt – írja a HVG360. Ez az online értekezlet ugyanaz az esperesi-főgondnoki plénum volt, mely kedden is ülésezett, és amely után Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, egyben a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke elismerte a pedofilbotránnyal kapcsolatos kegyelmi ügyben a felelősségét, de nem mondott le hivataláról.

Lapunk úgy értesült, a zsinat pénteken délután 14 órakor kezdi ülését.

Csütörtök délelőtt lapunk is megírta, a keddi ülésen Fekete Károly, a zsinat alelnöke a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke teológiai alapú érveléssel kérte Balog Zoltánt arra, hogy gondolja át lemondását zsinati elnöki tisztéről, és több sajtóértesülés szerint Pásztor Dániel tiszáninneni püspök is Fekete álláspontjával értett egyet, tehát helyénvalónak tartaná, ha Balog Zoltán leköszönne a zsinati elnöki posztról.

Később Pásztor egy közleményt adott ki, melyben azt állítja, a sajtóval megjelent hírekkel szemben nem foglalt állást Balog Zoltán lemondásával vagy maradásával kapcsolatban. Mint fogalmaz,

„a zsinat lelkészi elnökének ebben a helyzetben hozott döntéseit – legyen az bármi is – tudomásul veszem, és támogatom”.

A HVG360 egyik forrása azonban Pásztor cáfolata után is fenntartotta, hogy a püspök Baloggal szemben foglalt állást. A lap úgy tudja, Balog mellett egyértelműen csupán Steinbach József dunántúli püspök állt ki kedden, aki espereseinek is azt mondta, zárjanak össze a volt miniszter mögött, vagyis ne szavazzanak ellene. Steinbach a HVG360 cikkének megjelenése után azt közölte, az esperes-főgondnoki értekezlet teljesen zártkörű volt, ahol minden jelenlévő püspök és főgondnok megszólalt, de egyikük sem szavazott a Zsinat Elnökének támogatását illetően. „Mivel az ott elhangzottak éppen a zártkörű megbeszélés miatt nem nyilvánosak, ezért egyikünknek sincs felhatalmazása arra, hogy a hozzászólásokról tájékoztatást adjunk” – írta Steinbach püspök, majd Pásztorhoz hasonlóan úgy fogalmazott, „a Zsinat lelkészi elnökének ebben a helyzetben hozott döntéseit – legyen az bármi is – tudomásul veszi és támogatja”.

Református berkekben is egyre nagyobb a felháborodás, mert az egyházi vezető közéleti tevékenységének botránya ráéghet a felekezetére is. Fotó: Wikipédia

Balog elmozdítása akár a zsinati elnöki tisztségből, akár a püspöki székből hosszadalmas folyamat. A HVG360 azt írja, zsinat kérheti őt lemondásra, de nem mozdíthatja el. Püspöki tisztségtől pedig úgy lehet megfosztani valakit, hogy az őt megválasztó presbitérium szólítja föl erre. Csakhogy eddig ilyenre nem került sor, így ha erre az útra terelődik a botrány, az egész biztosan sokáig el fog húzódni.