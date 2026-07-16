Pénteken léphetik át a mérföldkövet az üzemanyagárak

Újabb nagykereskedelmi áremelés érkezik péntektől: a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 8 forinttal emelkedik – írja a holtankoljak.hu. Az elmúlt napok módosításait követően várhatóan a töltőállomások áraiban is fokozatosan megjelenik a drágulás.

Július 16-án, csütörtökön a 95-ös benzin országos átlagára 594 forint, a dízelé pedig 613 forint literenként. Szerdához képest a benzin átlagára egy forinttal csökkent, az átlagos dízelár nem változott. A hatósági árak kivezetése óta szerdán érte el először a benzin átlagára a korábbi rögzített árszintet.

Egyes benzinkút-hálózatok városi töltőállomásain még mindig lehet 580 forint alatti áron benzint tankolni, az autópályák mellett azonban 645-655 forintra is rúghat a literenkénti ár. Egy liter gázolaj a legolcsóbb kutakon 595 forintba kerül, az autópályák mentén 677-680 forintig emelkedik az egységár.

A holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzin jelenleg tíz európai uniós tagállamban olcsóbb, mint Magyarországon, ide tartozik Horvátország, Szlovénia, Csehország és Lengyelország is. A gázolaj tizenegy uniós tagállamban olcsóbb a magyarországinál, például Szlovákiában, Csehországban, Lengyelországban és Horvátországban. Egy liter dízel Csehországban 1,465 eurónak megfelelő összegbe kerül, ami jelenlegi árfolyamon 527 forintnak felel meg.

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