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Makró Üzemanyagok

Pénteken sztrájkolnak a kisebb benzinkutak

mfor.hu

Elegük van a hatósági árból.

A magyar családi tulajdonban lévő benzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak, mert a védett üzemanyagár miatt a veszteségeik elviselhetetlen mértékűre duzzadtak, és a Fidesz-kormány által meghirdetett kárenyhítő támogatást sem kapták meg, közölte a Független Benzinkutak Szövetsége a 444 szerint.

Az ellen is tiltakoznak, hogy „bárki egyszemélyes, korlátlan felhatalmazást kapjon arra, hogy bármikor új hatósági árat vezessen be”, ismeretlen okból, ismeretlen mértékben és ismeretlen tartalommal. A Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által benyújtott, védett árak kivezetését célzó törvényjavaslatban ugyanis az is szerepel, hogy bármikor visszavezethetnék azt. A HVG szerint az előterjesztés a hatósági ár kivezetése mellett (az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva) lehetőséget adna a későbbiekben a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lenne lehetősége a miniszternek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel.

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