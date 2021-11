Pénz cunami közeleg, akár több mint másfél millió egy családhoz

Palkovics László dönthet a jövőben az alapítványi egyetemek ingatlanjainak eladásáról?

Több, úgynevezett modellváltó egyetemi alapítványt is érintő törvénymódosítás várható. A parlament előtt álló beadvány szerint az egyetemekhez kerülő ingatlanok feletti állami tulajdonosi jogok Palkovics László innovációs és technológiai miniszterhez kerülnek. Mindezt még az ingatlannyilvántartásba is be kell jegyezni, ha jogerőre emelkedik.