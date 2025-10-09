Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Makró Autópiac, járműipar

Pénz nem számít: erősödik az érdeklődés a használt hibrid és elektromos autók iránt

mfor.hu

A használtautó-piacon ugyan enyhe visszaesés volt a keresletben, de az alternatív hajtású járművek iránti érdeklődés tovább erősödött, az áremelkedés dacára.

A járművek átlagos vételára tovább nőtt, mégis sokan keresnek most jó ajánlatokat, különösen hibrid vagy elektromos modellek között – ezt mutatják a Használtautó.hu legfrissebb, 2025 augusztusára vonatkozó adatai.

A nyár végével, 2025 szeptemberében enyhe visszaesést mutatnak az adatok. 2 százalékkal kevesebb érdeklődés érkezett a Használtautó.hu-n, mint augusztusban, és előző év azonos időszakához képest is hasonló mértékű csökkenést látunk.

Az árak nőnek

Egy kicsivel, 1 százalékkal nőtt a hirdetések száma, és emelkedtek a vételárak is: míg tavaly ilyenkor átlagosan 4,8 millió forintért, a múlt hónapban pedig átlagosan 5,29 millióért kínáltak járműveket eladásra, most már 5,34 millió forint az átlagár.

Ezzel együtt viszont, ha nem is sokkal, de valamivel csökkent az átlagéletkor és a futásteljesítmény előző évhez képest: 13,02 helyett 12,66 éves autók közül válogathatunk, és 180 ezer kilométer helyett 174 ezer kilométert tettek meg az eladó kocsik átlagosan.

Szembetűnő a különbség
Szembetűnő a különbség
Fotó: hasznaltauto.hu

Az üzemanyagtípusok esetében a rangsor változatlan, továbbra is a benzines autók iránt érdeklődnek a legtöbben, ezt a dízel, az elektromos, majd a hibrid megoldások követik. Az érdeklődési tendenciák azonban már más képet mutatnak: a benzines autók iránti érdeklődés 3 százalékkal csökkent, a dízelek esetében 9 százalékos visszaesés volt.

Ezzel szemben az elektromos modellek iránt 37,5 százalékkal nőtt a kereslet, míg a hibrideknél 23 százalékos volt a bővülés éves összehasonlításban.

„2025-ben a használtautó-piac több rekordot is megdöntött, ugyanakkor szeptemberben kisebb visszaesés volt tapasztalható, ami részben az előző hónapok erős forgalmának tudható be. Bár az árak emelkedtek, a vásárlók továbbra is aktívak maradtak – különösen az alternatív hajtású modellek esetében” – mondta Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Idén eddig a külföldi spekulánsok jártak jól a forinttal

Idén eddig a külföldi spekulánsok jártak jól a forinttal

Alacsony infláció és alacsony kamatok után homlokegyenest az ellenkezője: ebben az évtizedben a magas kamatok és a magas árindexek korát éljük. A válságól-válságra sodródó világban befektetőként is más szemlélettel érdemes kialakítanunk a portfóliónkat – hangzott el a lapcsoportunk által rendezett Klasszis Befektetői Klubon. Ideje lehet növelni a reáleszközök súlyát, és az sem mindig egyértelmű, hogy a kötvény lesz a nyerő befektetés. Devizafronton idén eddig a külföldiek jártak jól.

Kilenc hónap alatt 3328 milliárd forint lett a hiány

Kilenc hónap alatt 3328 milliárd forint lett a hiány

A kamatkifizetés okoz sok kiadást.

Van autója? Ezt a hírt nézze meg!

Van autója? Ezt a hírt nézze meg!

Csütörtökön nem változnak a hazai nagykereskedelmi üzemanyagárak.

Előre nem megyünk, de legalább hátra se

Előre nem megyünk, de legalább hátra se

Az immár harmadik hónapja stagnáló inflációról mondták el véleményüket a makrogazdasági elemzők és a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Kármán András: Nehéz költségvetési helyzetet fog a Tisza örökölni

Kármán András: Nehéz költségvetési helyzetet fog a Tisza örökölni

A Tisza politikusa szerint még sok kárt okozhat a Fidesz.

Nagy a vállalkozói érdeklődés a 3 százalékos fix kamattal elérhető hitelek iránt

Nagy a vállalkozói érdeklődés a 3 százalékos fix kamattal elérhető hitelek iránt

A 3 százalékos konstrukció nagyon kedvezményes.

Balatoni ingatlant vett Balog Zoltán egyházkerülete

Balatoni ingatlant vett Balog Zoltán egyházkerülete

Sikeresen licitáltak az üdülőre.

A KSH szerint stagnál az infláció

A KSH szerint stagnál az infláció

Augusztushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak.

Milyen választási osztogatások jöhetnek még? Ma délután Csaba Lászlót kérdezzük a Klasszis Klubban

Milyen választási osztogatások jöhetnek még? Ma délután Csaba Lászlót kérdezzük a Klasszis Klub Live-ban

A közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja 15 óra 30-tól élőben válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire. Hangoljon a Klasszis Média YouTube-csatornájára!

Válaszolt az MNB alelnöke Nagy Mártonnak

Válaszolt az MNB alelnöke Nagy Mártonnak

Ma a forintnak fájt igazán a miniszter kijelentése. 

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168