Pénzeső jön nyáron a távhőpályázatoknál

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Hétfőn kezdődött meg a kivitelezői és termékregisztráció a társasházaknak és lakásszövetkezeteknek szóló 5 milliárd forintos kiírásban. Itt kilenc szolgáltató jelentkezését már jóvá is hagyta a pályázatkezelő. A program élesben június 30-án indul majd el.

És még kevesebbet is fizethetnek 200 ezren.

Kapcsolódó cikk Akár 120 milliót is kaphatnak a távhővel fűtők az államtól És még kevesebbet is fizethetnek 200 ezren.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!