Pénzhegyen ül a budapesti maxi Dubaj beruházója

Még nincs birtokon belül, de a jelek szerint megszerezheti első jelentős közép-európai üzletét az Egyesült Arab Emirátusokból érkező Emaar Properties. Ehhez az kell, hogy igaz legyen, amit Lázár János a napokban megígért, vagyis még idén aláírják az ezt szolgáló államközi szerződést.

A kormány egyelőre csak annyit jelzett a miniszteren keresztül, hogy mindenképpen megvalósítják ezt a legalább 5-6 éves, mintegy hatmilliárd eurós beruházást. Ebből egymilliárd euró értékben közösségi infrastrukturális fejlesztéseket vállal a magyar állam.

A Burj Kalifa és társai. Fotó: Emaar Az állami hátszéllel működő arab óriásvállalat eddigi tempóját látva nem lehet kétségünk afelől, hogy rajta nem múlik a siker. Az elmúlt években egymás után húzta fel toronyházait, hoteljeit, bevásárlóközpontjait és luxus lakónegyedeit. Nevéhez fűződik többek között a Burj Kalifa felhőkarcoló is.

A pénzügyi gondok kifejezés biztos ismeretlen előtte. Ezt jelzik a nemrégiben közzé tett és az idei első háromnegyed évben elért pénzügyi eredményei is. A vállalat értékét a legfrissebb, 2022 december végi adatok alapján a független értékbecslők 138,1 milliárd dirhamra (akkori árfolyamon 37,6 milliárd dollárra) tették. Látva az idei számokat, ez csak tovább nőhetett azóta.

Idén az első kilenc hónapban a bevétel 18,4 milliárd dirham (mintegy 5 milliárd dollár), a nettó profit 8,2 milliárd dirham (2,2 milliárd dollár) volt, utóbbi érték 42 százalékkal haladta meg a tavalyi azonos időszakban rögzítettet. Az EBITDA is szépen hízott, méghozzá 29 százalékkal és 10,8 milliárd dirhamnál (2,9 milliárd dollár) állt meg. Az első értékelések szerint a kiváló eredmény a növekvő idegenforgalmi, kiskereskedelmi bevételeknek, valamint az ingatlanpiaci kereslet növekedésének köszönhető.

A csoport ingatlanos üzletága kifejezetten jó évet fog zárni. Összesen húsz különféle projektet visz Dubajban és másutt. A kiskereskedelmi és a kereskedelmiingatlan-üzletágak is jól szerepeltek, ezekből összesen 4,3 milliárd dirham (1,2 milliárd dollár) jött be, 3,6 milliárd dirhamnyi (980 millió dollár) EBITDA landolt a pénztárban, ez 36 százalékkal több mint 2022 első kilenc hónapjában. Mindez pedig arra utal, hogy a vállalatnak továbbra sem lesz szüksége hitelre a beruházásaihoz, mint ahogy eddig is mindig saját forrásból fejlesztett.

A cég által üzemeltetett bevásárlóközpontokban nemzetközi összehasonlításban is irigylésre méltóan magas, 97 százalékos a foglaltság. Szeptemberben adták át a Dubai Mall Chinatown nevű egységet egy egyhetes kulturális rendezvénysorozat kertében. Ez valójában a már üzemelő Dubai Mall bevásárlóközpont bővítménye és 21. századi attrakciókkal várja a vendégeket, persze jobbára ázsiaiakat, azon belül is inkább kínaiakat.

Természetesen nem a budapesti lenne az első külföldi ingatlanos üzlete a cégnek. Az emirátusokon kívüli ingatlanberuházási projektjeiből az idei első kilenc hónapban 2,2 milliárd dirham (599 millió dollár) értékesítési bevétel származott, főleg egyiptomi és indiai munkákról van szó. A külföldi ingatlanos bevétel a csoport teljes bevételének 11 százalékát adja, de ez biztosan növekedni fog a következő 5-6 évben – és nem csak azért, mert várhatóan belép a magyar piacra is, hanem azért, mert a vállalat válószínűleg Európa más országaiban is babérokra tör.

Az El Alamein hotel Egyiptomban. Fotó: Emaar Az Emaar a szállodai, az idegenforgalmi és a szórakoztatóiparban is vastagon jelen van. Ebből a tevékenységéből 2,5 milliárd dirham bevétele lett az idei első kilenc hónap alatt, ami ötödével több mint 2022-ben volt. A turizmus már az év elejétől kezdett nagyobb sebességre kapcsolni otthon és a cég számára fontos külföldi piacokon is.

A hazai piacokon is meglódult a lakossági költekezés, ez a kiskereskedelmi ingatlanoknak hozott sok pénzt. A cég által üzemeltetett szállodák 70 százalékos foglaltsággal működtek az első háromnegyed évben, ez kicsit meghaladja az európai átlagot.

Az Emaar nem kevesebb mint 1,7 millió négyzetméternyi telket birtokol az emirátusokban és több kontinensen, vagyis még sok évig rengeteg új projektet tud elindítani. Az elmúlt két évtizedben 102 ezer lakást adott át otthon és külföldön, jelenleg 1,3 millió négyzetméternyi kereskedelmi bérterületet kezel, 38 szállodában és resortban összesen 9600 szoba tartozik hozzá. Projektjeivel Egyiptomban, Indiában, Szaúd-Arábiában, Kínában, Törökországban, Marokkóban és Pakisztánban is jelen van.