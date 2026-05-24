Pesten nagyot megy az Otthon Start: ennyi az átlagos hitelösszeg

Rekordszintre, 60 százalék fölé emelkedett a hitel segítségével vásárolt lakások aránya az első negyedévben – derült ki a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb lakáspiaci jelentéséből. Az arány az Otthon Start tavaly szeptemberi bevezetése előtt 36 százalék volt.

A lakáshitel-szerződések volumenére a tavalyi utolsó negyedévből vannak adatai a jegybanknak. Eszerint éves szinten 130 százalékkal emelkedett a megkötött szerződések volumene, 2025 utolsó három hónapjában pedig elérte a 799 milliárd forintot.

Az Otthon Start hitelek márciusban a lakáshitelek 72 százalékát tették ki: az első fél évben összesen 33 200 ilyen hitelszerződést kötöttek a bankok 1161 milliárd forint értékben. Az igénylők átlagosan 35 millió forintot vettek fel a program keretében, a futamidő középértéke 23 év.

Az átlagos igényelt összeg a kistelepüléseken is meghaladja a 30 millió forintot az Otthon Start esetében, Budapesten pedig 43 millió forint.

Az ilyen típusú hitelek 90 százalékát használt lakás vásárlásának finanszírozására veszik fel, tehát az újlakás-piacot még csak kismértékben befolyásolja az Otthon Start.

Bár Budapesten arányaiban kevesebb a hitelprogram feltételeinek megfelelő lakás, mégis a fővárosban a legmagasabb az ahhoz kapcsolódó tranzakciók aránya a lakáspiacon. A jegybank által becsült 52 százalékos budapesti arány lényegesen magasabb a községekre jellemző 27 százalékosnál.

Ebből arra lehet következteni, hogy Budapesten és néhány jobb helyzetben lévő vidéki térségben kapták fel igazán ezt a lehetőséget. A főváros pesti oldalán több kerületben és a tolnai járásban ezer lakosra 5-10 Otthon Start-hitelfelvétel jut, a hitelprogram pedig a székesfehérvári, a veszprémi, a tatabányai és a szombathelyi járásban is népszerűbb az országos átlagnál.

Idén már csökken a kereslet

A lakáspiaci jelentésből kiderült: a magyarországi lakásárak reálértéken 19 százalékkal emelkedtek tavaly, ez volt az elmúlt 25 év legnagyobb mértékű reálérték-emelkedése. Az idei első negyedév előzetes adatai szerint az éves áremelkedés 17,7 százalékra mérséklődött országos szinten, a második negyedévben pedig a jegybank előrejelzése alapján 19,1 százalékra emelkedhet.

Ami az újlakás-piacot illeti, országosan 7,4 százalékos volt az áremelkedés 2025-ben, Budapesten pedig 10 százalék. A fővárosban jelenleg 1,85 millió forint az új lakások átlagos négyzetméterára.

Az idei első negyedévben nagymértékű, 18 százalékos visszaesés volt a lakáspiaci tranzakciók számában a tavalyi év első három hónapjához képest. Ehhez hasonló, 17 százalékos keresletcsökkenést jeleznek az ingatlan.com hirdetési portál adatai is.

A zenga.hu pénteken arról írt: az eladó panellakások tulajdonosainak átlagosan 3,5 százalékkal kell csökkenteni a hirdetési árat, mielőtt megjelennek a vevők. Május eddigi időszakában a téglalakásoknál átlagosan 4 százalékkal kellett lejjebb vinniük az eladóknak az árat a hirdetési idő során, hogy megjelenjen a kereslet.

Idén áprilisban a családi házaknál 11 százalékkal volt gyengébb a kereslet, mint a tavalyi átlag, a téglalakásoknál 42 százalékos, a paneleknél 46 százalékos volt a visszaesés.

Budapesten jelenleg 1,28 millió forintos átlagos négyzetméteráron hirdetik a panellakásokat. A XI. kerületben ez az összeg eléri az 1,55 millió forintot.

