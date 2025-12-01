Petschnig Mária Zita: Magyar Péter soha nem kért tanácsot tőlem

A címben szereplő kijelentést Petschnig Mária Zita annak kapcsán tette, hogy a jelenlegi kormány nem tart igényt se az Európai Unió 20 milliárd eurós keretére, de a Nemzetközi Valutalaphoz se fordulna, amennyiben a forint megvédése érdekében külföldi devizára lenne szüksége – ezért részesíti előnyben az amerikai devizacsere (swap-line) megállapodást és a kínai hiteleket.

A Klasszis Klub Live legutóbbi adásában a Pénzügykutató Zrt. tudományos főmunkatársával körbejártuk a magyar gazdaság aktuális kérdéseit. Egyebek mellett arra kerestük a választ, hogy bárki kerül is kormányra a jövő áprilisban esedékes választások után, óhatatlanul meg kell-e szorítania. Ennek apropóján szóba került a kormánypárti Index újabb „értesülése” a Tisza állítólagos 1300 milliárd forintos megszorító csomagjáról.

De vendégünk elmondta a véleményét a 13. havi nyugdíjról (és a 14. haviról is), a forint árfolyamáról, a küszöbön álló hitelminősítésekről (Moody's, Fitch Ratings), valamint a 2022 szeptemberében jelentősen megnyirbált kata valamilyen formában történő rehabilitációjáról.

A fenti beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

0:09 Beköszönés

2:08 Tényleg 1300 milliárdos megszorításra készül a Tisza Párt?

12:05 A 13. havi nyugdíjról

18:01 Így áll a magyar gazdaság

22:29 A KSH adatairól

25:45 Mi lesz a banki extraprofitadó, az árrés-, a kamat- és a díjstop kivezetése után?

33:03 Más ez az árfolyampolitika – mitől ilyen erős a forint?

40:43 Leminősíthetik Magyarországot?

46:02 Az állítólagos amerikai devizacsere-megállapodásról

53:07 A kata visszahozataláról

56:02 Mi lehet a választások után?

1:02:39 Elköszönés

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)