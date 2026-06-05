Piaci árváltozás jön a hazai kutaknál

Szombaton a benzin beszerzési ára csökken bruttó 4 forinttal, ellenben a gázolaj ára emelkedik bruttó 3 forinttal. A holtankoljak.hu adatai szerint ma a következő átlagárakkal találkozhatunk. A 95-ös benzin 646 forintba kerül literenként, míg a gázolaj 671 forintba.

Szombattól a 95-ös benzin 642 forintba, míg a gázolaj 674 forintba kerül majd literenként.

Az úgynevezett védettáras tankolás továbbra is a magyar autósok rendelkezésére áll. Ez továbbra is a 95-ös benzin esetében 595 forint literenként, míg a gázolajnál 615 forintos költséget jelent literenként a hazai kutaknál.

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