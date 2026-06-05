1p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Makró Üzemanyagok

Piaci árváltozás jön a hazai kutaknál

mfor.hu

Aki piaci alapon tankol, benzinesként jobban jár, dieselesként már kevésbé, szombattól.

Szombaton a benzin beszerzési ára csökken bruttó 4 forinttal, ellenben a gázolaj ára emelkedik bruttó 3 forinttal. A holtankoljak.hu adatai szerint ma a következő átlagárakkal találkozhatunk. A 95-ös benzin 646 forintba kerül literenként, míg a gázolaj 671 forintba.

 

Szombattól a 95-ös benzin 642 forintba, míg a gázolaj 674 forintba kerül majd literenként.

Az úgynevezett védettáras tankolás továbbra is a magyar autósok rendelkezésére áll. Ez továbbra is a 95-ös benzin esetében 595 forint literenként, míg a gázolajnál 615 forintos költséget jelent literenként a hazai kutaknál.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Fülöp-Szigetek, tábla

Lépett a kormány – vendégmunkás-stop van péntektől

A Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek vendégmunkások. Igaz, harmadik országokból idáig is csak innen lehetett.

Bod Péter Ákos: az uniós források megnyílása nem csak a pénz miatt fontos

Bod Péter Ákos: az uniós források megnyílása nem csak a pénz miatt fontos

A hosszútávú kedvező hatásokon túl azonnali gazdaságélénkítő következményekkel is kell számolni, noha nem nyílnak meg azonnal az uniós források és a politikai megállapodás szellemében felgyorsul a magyar jogalkotási és uniós egyeztető munka.

Nehéz örökséget hagyott Nagy Márton Kapitány Istvánnak

Nehéz örökséget hagyott Nagy Márton Kapitány Istvánnak

A Központi Statisztikai Hivatal péntek reggeli közlése szerint az ipari termelés a márciusi növekedés után áprilisban ismét csökkent.

Itt a KATA, hol a KATA?

Itt a kata, hol a kata?

A Tisza-kormány 2027-től visszaállítja a kisadózó vállalkozások tételes adójának, a kata-nak a széles körű elérhetőségét. Ennél sokkal többet azonban egyelőre nem lehet tudni. A GKI szerint azért van egy olyan félelem a piacon, hogy emiatt újabb kiszervezési hullám indulhat el.

Nem minden devizahiteles végrehajtást állítanak le?

Nem minden devizahiteles végrehajtást állítanak le?

Egyes eljárások folytatódhatnak.

Felszólítást kapott Brüsszelből a Magyar-kormány

Felszólítást kapott Brüsszelből a Magyar-kormány

Az előző kormányt már novemberben figyelmeztették.

Drasztikus drágul a dízel péntektől

Drasztikusan drágul a dízel péntektől

A benzin beszerzési ára továbbra is változatlan marad.

Piaci átrendeződését hozhat a kormányváltás

Piaci átrendeződését hozhat a kormányváltás

A cégfelvásárlások sikerének kulcsa a tudatos átvilágítás.

Csak a veszteséget termelte, ezért bezár az ország egyik legjobb étterme

Csak a veszteséget termelte, ezért bezár az ország egyik legjobb étterme

Jelenlegi formájában pedig megszűnik a Platán Gourmet.

Csoportos létszámleépítés indult Balásy Gyula cégénél

Csoportos létszámleépítés indult Balásy Gyula cégénél

Az Opten szerint a csoport fő cégénél 186-an dolgoznak.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG