Pikáns párosításokkal kezdődik az egyenes kieséses szakasz a foci vb-n

Vasárnap hajnalban elsőként az L csoport végeredményre alakult ki, miután Anglia egy nyögvenyelős első félidő után a második játékrészben 2-0-ra legyőzte Panamát, és ezzel bebiztosította csoportelsőségét. Ezzel a mérkőzéssel Panama lett az egyetlen olyan csapat, amely szerzett gól nélkül utazhat haza a világbajnokságról.
Ezzel egyidőben Horvátország 2-1-re győzte le Ghánát, azonban az afrikai csapatnak sem volt oka szomorkodni: befértek a továbbjutó csoportharmadikok közé, és hat nap pihenő után Kolumbia ellen folytathatják az egyenes kieséses szakaszban. Az első horvát gólt Petar Sučić egy legalább 25 méterről eleresztett távoli lövésből szerezte.
A K csoportban Portugália és Kolumbia nem folytatott vérre menő harcot a csoportelsőségért: 0-0-s döntetlen után Kolumbia elsőként, Portugália másodikként ment tovább a legjobb 32 csapat közé. Kolumbiai részről a meccs vége felé Sánchez fejjel vette be Diogo Costa kapuját, azonban les miatt érvénytelenítették a gólt.
Nagyobb tétje volt a csoport másik mérkőzésének a Kongói Demokratikus Köztársaság számára, amely története során először bejutott az egyenes kieséses szakaszba Üzbegisztán legyőzésével. Az üzbégek már az első percben gólt szereztek, azonban ezt később érvénytelenítette a játékvezető, a mérkőzés hátralévő részét pedig az afrikai csapat uralta. Yoane Wissa két gólt is szerzett, ennek köszönhetően a kongóiakat legközelebb három nap múlva, Anglia válogatottja ellen láthatják a szurkolók a legjobb 16 közé jutásért játszani.
A J csoportban Argentína megszerezte harmadik győzelmét, Lionel Messi pedig a hatodik gólját a tornán, még úgy is, hogy csak csereként lépett pályára a 60. percben. Jordánia 3-1-es legyőzése az újonc csapat számára egyúttal a kiesést is jelentette. Argentína a következő körben a Zöld-foki Köztársaság legjobbjaival játszik a továbbjutásért.
A csoport másik mérkőzésén Ausztria és Algéria feszült egymásnak, utóbbi számára a vereség biztos kiesést jelentett volna. Az utolsó percekben azonban Ausztria állt kiesésre, a 95. percben beálló Saša Kalajdžić egyenlítő gólja mentette meg az osztrák csapatot. A 3-3-as döntetlennel mindkét válogatott továbbjutott, sőt, Algéria a csoportharmadikok rangsorából ezzel kiszorította a továbbjutók közül Iránt.
Jönnek a kieséses meccsek
Vasárnap este kezdődik az egyenes kieséses szakasz: ez azt jelenti, hogy döntetlen esetén kétszer 15 perc hosszabbítással, illetve tizenegyespárbajjal folytatódhatnak a mérkőzések. Elsőként Dél-Afrika játszik Kanadával a továbbjutásért, utóbbit azonban már nem segíti a hazai pálya előnye, a mérkőzést ugyanis Los Angelesben játsszák.
Kedden hajnalban Hollandia Marokkóval játszik a továbbjutásért, ennek a mérkőzésnek a győztese a Dél-afrikai Köztársaság – Kanada meccs továbbjutójával kerül szembe a következő körben.
Szerda hajnalban Mexikó Ecuadorral meccsel a továbbjutásért, utóbbi mérkőzésen a házigazdák éppen a fővárosban, Mexikóvárosban léphetnek pályára.
A továbbjutás függvényében szombatra akár egy német-francia rangadó is összejöhet a nyolcaddöntőben.
A kieséses szakasz teljes menetrendje:
június 28., vasárnap:
21:00 Dél-afrikai Köztársaság – Kanada (Los Angeles)
június 29., hétfő:
19:00 Brazília – Japán (Houston)
22:30 Németország – Paraguay (Boston)
június 30., kedd:
3:00 Hollandia – Marokkó (Monterrey)
19:00 Elefántcsontpart – Norvégia (Dallas)
23:00 Franciaország – Svédország (New York)
július 1., szerda:
3:00 Mexikó – Ecuador (Mexikóváros)
18:00 Anglia – Kongói Demokratikus Köztársaság (Atlanta)
22:00 Belgium – Szenegál (Seattle)
július 2., csütörtök:
2:00 Egyesült Államok – Bosznia-Hercegovina (San Francisco)
21:00 Spanyolország – Ausztria (Los Angeles)
július 3., péntek:
1:00 Portugália – Horvátország (Toronto)
5:00 Svájc – Algéria (Vancouver)
20:00 Ausztrália – Egyiptom (Dallas)
július 4., szombat:
0:00 Argentína – Zöld-foki Köztársaság (Miami)
3:30 Kolumbia – Ghána (Kansas City)
NYOLCADDÖNTŐ
július 4., szombat:
19:00 Dél-afrikai Köztársaság/Kanada – Hollandia/Marokkó (Houston)
23:00 Németország/Paraguay – Franciaország/Svédország (Philadelphia)
július 5., vasárnap:
22:00 Brazília/Japán – Elefántcsontpart/Norvégia (New York)
július 6., hétfő:
2:00 Mexikó/Ecuador – Anglia/Kongói DK (Mexikóváros)
21:00 Portugália/Horvátország – Spanyolország/Ausztria (Dallas)
július 7., kedd:
2:00 Egyesült Államok/Bosznia-Hercegovina – Belgium/Szenegál (Seattle)
18:00 Argentína/Zöld-foki Köztársaság – Ausztrália/Egyiptom (Atlanta)
22:00 Svájc/Algéria – Kolumbia/Ghána (Vancouver)