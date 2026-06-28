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Makró Foci-vb 2026

Pikáns párosításokkal kezdődik az egyenes kieséses szakasz a foci vb-n

mfor.hu

Kialakult a legjobb 32 mezőnye, búcsúzik Csehország, Skócia, Törökország, Irán és Uruguay csapata is. Bellingham remekelt, Petar Sučić óriási gólt lőtt, Messi pedig növelte előnyét a góllövőlista élén.

Vasárnap hajnalban elsőként az L csoport végeredményre alakult ki, miután Anglia egy nyögvenyelős első félidő után a második játékrészben 2-0-ra legyőzte Panamát, és ezzel bebiztosította csoportelsőségét. Ezzel a mérkőzéssel Panama lett az egyetlen olyan csapat, amely szerzett gól nélkül utazhat haza a világbajnokságról.

Ezzel egyidőben Horvátország 2-1-re győzte le Ghánát, azonban az afrikai csapatnak sem volt oka szomorkodni: befértek a továbbjutó csoportharmadikok közé, és hat nap pihenő után Kolumbia ellen folytathatják az egyenes kieséses szakaszban. Az első horvát gólt Petar Sučić egy legalább 25 méterről eleresztett távoli lövésből szerezte.

A K csoportban Portugália és Kolumbia nem folytatott vérre menő harcot a csoportelsőségért: 0-0-s döntetlen után Kolumbia elsőként, Portugália másodikként ment tovább a legjobb 32 csapat közé. Kolumbiai részről a meccs vége felé Sánchez fejjel vette be Diogo Costa kapuját, azonban les miatt érvénytelenítették a gólt. 

Nagyobb tétje volt a csoport másik mérkőzésének a Kongói Demokratikus Köztársaság számára, amely története során először bejutott az egyenes kieséses szakaszba Üzbegisztán legyőzésével. Az üzbégek már az első percben gólt szereztek, azonban ezt később érvénytelenítette a játékvezető, a mérkőzés hátralévő részét pedig az afrikai csapat uralta. Yoane Wissa két gólt is szerzett, ennek köszönhetően a kongóiakat legközelebb három nap múlva, Anglia válogatottja ellen láthatják a szurkolók a legjobb 16 közé jutásért játszani.

A J csoportban Argentína megszerezte harmadik győzelmét, Lionel Messi pedig a hatodik gólját a tornán, még úgy is, hogy csak csereként lépett pályára a 60. percben. Jordánia 3-1-es legyőzése az újonc csapat számára egyúttal a kiesést is jelentette. Argentína a következő körben a Zöld-foki Köztársaság legjobbjaival játszik a továbbjutásért.

A csoport másik mérkőzésén Ausztria és Algéria feszült egymásnak, utóbbi számára a vereség biztos kiesést jelentett volna. Az utolsó percekben azonban Ausztria állt kiesésre, a 95. percben beálló Saša Kalajdžić egyenlítő gólja mentette meg az osztrák csapatot. A 3-3-as döntetlennel mindkét válogatott továbbjutott, sőt, Algéria a csoportharmadikok rangsorából ezzel kiszorította a továbbjutók közül Iránt. 

Jönnek a kieséses meccsek

Vasárnap este kezdődik az egyenes kieséses szakasz: ez azt jelenti, hogy döntetlen esetén kétszer 15 perc hosszabbítással, illetve tizenegyespárbajjal folytatódhatnak a mérkőzések. Elsőként Dél-Afrika játszik Kanadával a továbbjutásért, utóbbit azonban már nem segíti a hazai pálya előnye, a mérkőzést ugyanis Los Angelesben játsszák. 

Kedden hajnalban Hollandia Marokkóval játszik a továbbjutásért, ennek a mérkőzésnek a győztese a Dél-afrikai Köztársaság – Kanada meccs továbbjutójával kerül szembe a következő körben.

Szerda hajnalban Mexikó Ecuadorral meccsel a továbbjutásért, utóbbi mérkőzésen a házigazdák éppen a fővárosban, Mexikóvárosban léphetnek pályára.

A továbbjutás függvényében szombatra akár egy német-francia rangadó is összejöhet a nyolcaddöntőben.

A kieséses szakasz teljes menetrendje:

június 28., vasárnap:

21:00 Dél-afrikai Köztársaság – Kanada (Los Angeles)

június 29., hétfő:

19:00 Brazília – Japán (Houston)

22:30 Németország – Paraguay (Boston)

június 30., kedd:

3:00 Hollandia – Marokkó (Monterrey)

19:00 Elefántcsontpart – Norvégia (Dallas)

23:00 Franciaország – Svédország (New York)

július 1., szerda:

3:00 Mexikó – Ecuador (Mexikóváros)

18:00 Anglia – Kongói Demokratikus Köztársaság (Atlanta)

22:00 Belgium – Szenegál (Seattle)

július 2., csütörtök:

2:00 Egyesült Államok – Bosznia-Hercegovina (San Francisco)

21:00 Spanyolország – Ausztria (Los Angeles)

július 3., péntek:

1:00 Portugália – Horvátország (Toronto)

5:00 Svájc – Algéria (Vancouver)

20:00 Ausztrália – Egyiptom (Dallas)

július 4., szombat:

0:00 Argentína – Zöld-foki Köztársaság (Miami)

3:30 Kolumbia – Ghána (Kansas City)

NYOLCADDÖNTŐ

július 4., szombat:

19:00 Dél-afrikai Köztársaság/Kanada – Hollandia/Marokkó (Houston)

23:00 Németország/Paraguay – Franciaország/Svédország (Philadelphia)

július 5., vasárnap:

22:00 Brazília/Japán – Elefántcsontpart/Norvégia (New York)

július 6., hétfő:

2:00 Mexikó/Ecuador – Anglia/Kongói DK (Mexikóváros)

21:00 Portugália/Horvátország – Spanyolország/Ausztria (Dallas)

július 7., kedd:

2:00 Egyesült Államok/Bosznia-Hercegovina – Belgium/Szenegál (Seattle)

18:00 Argentína/Zöld-foki Köztársaság – Ausztrália/Egyiptom (Atlanta)

22:00 Svájc/Algéria – Kolumbia/Ghána (Vancouver)

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