Pintér Sándor bizalmasai megint hatalmas osztalékot vesznek fel

A vállalkozás egyszemélyes tulajdonosa a Prostasia Zrt., amely szervezetében még 2023 nyarán történt egy jelentős változás: a két részvényes, Tölgyesi Vilmos, valamint Szabó Péter volt rendőr dandártábornok, a belső elhárítás korábbi vezetője (őt, valamint magát a Civil Zrt.-t is a cégiratok tanúsága szerint rendszeresen Pintér Sándor korábbi államtitkára, Tasnádi László képviseli meghatalmazottként) úgy döntöttek, részvényeiket közös tulajdonba helyezik, és azóta egy ügyvéd képviseli őket, mint közös képviselő.

Évek óta a NER által leuralt terep az őrző-védő szektor és az eddig kijött céges beszámolók szerint az erősorrend sem változott: stabilan Pintér Sándor bizalmasainak hátát nézi a mezőny. A 2023-as 9 milliárd forintot követően a 2024-es teljesítmény után már 9,7 milliárdos osztalék kifizetését hagyta jóvá a korábban személyesen Pintér Sándorhoz, most pedig már az ő két bizalmasához kötődő Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. – derül ki az őrző-védő cég 2024-es alapítói határozatából.

