Pintér Sándor bizalmasai zsíros megbízást kaptak a Volánbusztól

Négy plusz két hónapra nettó 198 millió 492 ezer forintért végezhet értékszállítást a Volánbusznak a Civil Értéklogisztika Zrt. – derült ki az uniós közbeszerzési értesítőből. A hirdetmény részletezi is, hogy a közbeszerzési kiírásra egyedül jelentkező cég több mint 11 ezer alkalommal, a két hónapos opció lehívása esetén pedig 16 ezer alkalommal köteles a Volánbusz pénztáraiban, trezorjaiban, automatáiban összegyűlt pénzt elszállítani. A hirdetmény azt is megjegyzi, a Volánbusznak lehetősége van a szerződésben megjelölt legnagyobb mennyiség legalább 50 százalékát meghaladó alkalommal eseti megrendelést is leadnia.

Volánbusz-pénztár a Puskás Ferenc Stadionnál. Fotó: MTI / Nándorfi Máté

A Civil Értéklogisztika Zrt.-t, tavaly novemberben vásárolta fel a Pintér Sándor bizalmasainak közvetett tulajdonában álló Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. Előbbit akkor még MPT Security Magyar Posta Takarék Biztonsági és Logisztikai Zrt.-nek hívták, és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank, a Takarék Invest és a Magyar Posta Vagyonkezelő mint tulajdonosok közösen adták el a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt.-nek. A névváltásra idén februárban került sor.

Kapcsolódó cikk Pintér Sándor volt üzlettársai bejelentkeztek az állam és Mészáros Lőrincék közös cégére A Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. közölte a Versenyhivatallal, hogy bekebelezné a Magyar Posta pénzszállító vállalkozását.

A Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. egyedüli tulajdonosa az a Prostasia Zrt., melynek vezérigazgatója Szabó Péter, aki ma is Pintér Sándor bizalmasaként ismert, míg a Civilt az a Tasnádi László igazgatja, aki Pintér rendészeti államtitkára volt 2016 végéig, s e minőségében egyebek mellett az Alkotmányvédelmi Hivatalt, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központot és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát irányította.

A Civil Értéklogisztika éves beszámolójából az derül ki, a 2022-es évet 921 millió forint nyereséggel zárta, melyből – a Tasnádi László által aláírt alapítói határozat tanúsága szerint – kereken 300 millió forint osztalékot ki is fizettek az egyedüli részvényes Civil Biztonsági Zrt. részére. A nyáron lapunk számolt be arról, a Civil Biztonsági Zrt. a korábbi évek pár tíz milliós összegei után a 2022-es évet követően – az eredménytartalék zömét is felhasználva – kereken 16 milliárd (!) forint osztalékot fizet a Prostasiának, így Pintér Sándor embereinek.