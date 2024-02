Nyoma sem marad az állami Covid-beszerzések egyik legnagyobb hazai nyertesének

Megszenvedi-e Magyarország a német gazdasági válságot?

A németországi Kereskedelmi és Iparkamara szerint az elmúlt 20 év legnagyobb krízise várhat idén rájuk, miután a gazdaság 2024-ben is recesszióban maradhat. A német kormány még reménykedik egy enyhe növekedésben, de radikálisan visszavágta az előrejelzését. Ha a német gazdaság teljesítménye nem növekszik, az várhatóan komolyan sújtja majd a magyar ipart, hiszen kevesebb terméket tud exportálni, és más ágazatoknak is fájdalmas lehet a recesszió. Azt rossz esetben még a magyar lakosság is megérezheti. A Magyar-Német Ipari és Kereskedelmi Kamara lapunknak azt mondta: 2023 már nehéz év volt az exportra termelő itteni német cégeknek. Az idei évre a várakozások "visszafogottak", ugyanakkor szerintük "súlyos gondoknak" egyelőre nincs jele.