Makró Céges beszámolók Pintér Sándor

Pintér Sándor egykori III/II-es volt államtitkára visszavonhatatlan lépésre szánta el magát

Vég Márton
Vég Márton

Május végétől már nem létezik Tasnádi László kalandos történetű cége.

Tovább folytatja a céghálója egyszerűsítését Tasnádi László, volt III/II-es operatív tiszt, Pintér Sándor belügyminiszter egykori rendészeti államtitkára. Ezúttal a Cégközlönyből derült ki, hogy az üzletviteli tanácsadással foglalkozó ECS Consulting Services Zrt. nevű cége beolvad a BLK Corporation Kft. nevű vállalkozásába.

Ez hivatalosan így hangzik:

Az ECS Consulting Services Zrt. a 2026. február 6-án hozott alapítói határozatok és a 2026. február 6-án aláírt egyesülési terv, illetve egyesülési szerződés rendelkezései szerint a társasági vagyona egészével a BLK Corporation Kft.-be beolvad

– olvasható a Cégközlönyben. 

Az egyesülés hivatalosan csak május végén fog megtörténni. Nem volt valami hosszú életű az ECS Consulting Services Zrt., hiszen az egy 2020-as hír volt, hogy újabb céget alapított a volt rendészeti államtitkár, aki a rendszerváltás előtti titkosszolgálatoknál is belügyi vezető volt, és információink szerint a mai napig Pintér Sándor belügyminiszter bizalmasa. Az üzletviteli tanácsadással foglalkozó ECS Consulting Services Kft. (később lett Zrt.) közvetlen tulajdonosa a BLK Corporation Kft., amelyben Tasnádi László az után szerzett többségi befolyást, hogy 2016 végén lemondott az államtitkári posztról.

Tasnádi László mozgatja a céghálóját
Tasnádi László mozgatja a céghálóját

Tasnádi László eredetileg tehát 2020 és 2022 között a BLK Corporation Kft. nevű legfontosabb cégén keresztül birtokolta a most beolvadó társaságot. Minimum érdekes, hogy 2022 és 2025 között az ECS Consulting Services Zrt. többségi tulajdonosa a bolgár származású Balogh Radosztina Veselinova volt.

Róla 2017 és 2022 között lehetett sokat hallani. Például a hvg.hu megírta, hogy több mint öt éve nyomoz a rendőrség a letelepedésikötvény-biznisz egyik főszereplője, az Arton Capital Kft. kirablása ügyében. Az ügy lényege, hogy 2017. április 8-ra virradóra ismeretlenek betörtek a Rogán Antal kabinetminiszter egyetemi évfolyamtársa, Balogh Radosztina Veselinova által vezetett és tulajdonolt kötvényforgalmazó cég belvárosi, Hajós utcai irodájába, ahonnét jelentős mennyiségű euró mellett bizalmas adatokat is ellophattak. A betörés egyébként alig egy héttel azután történt, hogy a kormány leállította a 2013 óta futott, az ellenzék és a szakma részéről is hevesen bírált kötvényprogramot.

Balogh Radosztina Veselinova után 2025 májusától Tasnádi László személyesen lett az ECS Consulting Zrt. többségi tulajdonosa. Összességében a kisebb cég olvad be a nagyobba, hiszen az ECS Consulting Zrt.-nek 2024-ben csak 112 millió forintos forgalma és 9,5 millió forintos nyeresége volt, miközben a BLK Corporation az egykori III/II-es operatív tiszt legfontosabb cége: 2024-ben 5,8 milliárd forintos profittal zárt.

Ez a pénz főleg cégeladásokból jöhetett össze. Lapunk írta meg, hogy Pintér Sándor belügyminiszter egykori III/II-es volt államtitkára egymás után adta el a közbeszerzésekkel is táplált cégeit 2024-ben, ennek pedig milliárdokban mérhető haszna lett. Számos leánycég tartozott a BLK Corporation Kft.-hez, ahonnan érkezhetett osztalék, de a nagyobb rész a cégeladásból származik: a 2024-es beszámoló szerint mintegy 4 milliárd forint. Például az OTP elnöke és Nagy György, aki Csányi Sándor egyik régi és fontos üzlettársa, megszerezték 2024-ben az A.B.Y.11 Kft.-t, amelynek végső tulajdonosa addig Tasnádi László volt. Szintén a részesedésből származó bevételeket növelhette, hogy 2024 óta már nem a volt III/II-es operatív tiszthez tartozik a Q-Tron Zrt. nevű tanácsadó cég, amely az állami Covid-beszerzésekben is érintett volt közvetve.

A hvg.hu 2024-ben írt arról, hogy a 73 éves Tasnádi László a visszavonulására készül. Mint ahogy Pintér Sándor belügyminiszter is, legalábbis Lázár János szerint. Egy, a helyi rendőrség munkájával elégedetlen idősebb férfi a battonyai Lázárinfón február közepén az építési és közlekedési miniszternek szegezte a kérdést: mikor megy nyugdíjba Pintér Sándor? Lázár János gondolkodás nélkül rávágta: szerinte most, 2026-ban.

