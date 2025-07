Pintér Sándor körei kivonulhatnak a ferihegyi reptérről is

Nyerges Zsolt korábban Simicska Lajos jobbkezeként vált ismerté. A milliárdos leginkább arról híres, hogy ő csak átmeneti birtokos szokott lenni. Nyerges a 2018-as választás után, Simicska háttérbe vonulását követően vette át a Közgép-birodalom irányítását, amit aztán gyorsan tovább is adott Mészáros Lőrinc üzlettársának, Szíjj Lászlónak. Nyerges idén tavasszal N.E.Z. Investment Zrt. néven alapított egy tanácsadó céget. Ebben tulajdonostársa a volt közgépes vezető, Sárvári Tamás Mihály, akivel 2017 és 2022 között Svájcban működtették a N.E.Z. Management & Consulting AG nevű vállalkozásukat. Ez a N.E.Z. Investment Zrt. lett a N.E.Z. Capital Kft. tulajdonosa, amely bekebelezi a NER legnagyobb őrző-védő cégét, valamint mellékesen az AS-SEC Kft. többségi résézét is.

– olvasható az AS-SEC legutóbbi beszámolójában. Tehát a Civil és a Valton közötti 50-50 százalékos felosztás 51-49-re változott a Civil javára. Így Nyerges Zsolt és cégcsoportja többségbe kerülhet a reptéri biztonsági cégben is, amely 2024-ben 2,4 milliárd forintos forgalom mellett 355 milliós nyereséget termelt.

Mielőtt Nyerges Zsolt megszerezte volna a Civil Zrt.-t, és így az AS-SEC Kft.-t is, utóbbinál történt egy apró, de fontosnak látszó változás a tulajdonosi felállásban.

A 3 millió forintos törzstőkével induló cég ügyvezetője Móró Lajos lett, aki már eddig is a két NER-es biztonsági társaság kötelékében dolgozott. A Civil Zrt. Pintér Sándor belügyminiszter volt cége, a Valton pedig a Fidesz és az állam gigarendezvényeit szokta biztosítani. A biztonsági piac két legnagyobb szereplőjének tehát van közös érdekeltsége, az AS-Security a saját bevallása szerint sikeresen beindította a vagyonvédelmi üzletágát, és több nagyvállalattal kötött hosszú távú szerződéseket. Például nagyon aktívak a budapesti reptéren. Szinte kizárólagos adatkezelője azoknak a testkamerás felvételeknek, amelyeket a repülőtéren rögzítenek. Az adatkezelés célja a jogsértések észlelése, megszakítása és bizonyítása.

A Gazdasági Versenyhivatal engedélyezte , hogy Nyerges Zsolt cégcsoportja a N.E.Z. Capital Kft.-n keresztül megvegye a Civil Biztonsági Zrt.-t, ezzel az üzlettel pedig a milliárdos NER-es vállalkozó igazából nem is egy, hanem rögtön két őrző-védő társaságot kaparinthat meg. A Civil Zrt.-nek ugyanis az Opten adatbázisa szerint van egy AS-SEC Biztonsági Szolgálat Kft. nevű leánycége, ami szintén fontos szereplője a biztonsági piacnak. Még 2023-ban alapította a NER két kedvenc biztonsági cége, a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. és a Valton-Sec Zrt. 50-50 százalékos tulajdonosi hányaddal.

Nyerges Zsolt nemcsak a Civil Zrt.-t veszi át, hanem a leánycégeit is.

