Pintér Sándor köreitől új gazdához kerül a NER legnagyobb őrző-védő cége

Nyerges Zsolt cégcsoportja megveszi az őrző-védő szektor legnagyobb hazai cégét, a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt.-t. A Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH) július 3-án beadott összefonódás bejelentés szerint:

A tranzakció eredményeképpen a N.E.Z. Capital Kft. egyedüli irányítást szerez a CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt. felett, ezáltal pedig a Nyerges Csoport irányítása alá kerül. A céltársaság az integrált biztonságtechnikai szolgáltatások piacán aktív.

A Civil Zrt. eddig Pintér Sándor belügyminiszter bizalmasaihoz tartozott. A vállalkozás eddigi tulajdonosa a Prostasia Zrt. volt, amely szervezetében még 2023 nyarán történt egy jelentős változás: a két részvényes, Tölgyesi Vilmos, valamint Szabó Péter volt rendőr dandártábornok, a belső elhárítás korábbi vezetője úgy döntöttek, részvényeiket közös tulajdonba helyezik, és azóta egy ügyvéd képviseli őket, mint közös képviselő. A Civil Zrt. Pintér Sándor belügyminiszter tulajdonában volt, amíg ki nem nevezték (2003 és 2010 között volt közvetlen irányítást biztosító részesedése). Az igazgatóság elnöke, Tasnádi László szintén közel áll a belügyminiszter köreihez, Pintér rendészeti államtitkára volt 2016 végéig.

Nyerges Zsolt megint bevásárolt

Fotó: MTI

Maga a Civil Biztonsági Zrt. a forgalmát tekintve története legjobb évét zárta 2024-ben. Árbevétele ugyanis 3,5 milliárd forinttal haladta meg az egy évvel korábbit, így az rekordot jelentő 32,2 milliárd forintot tett ki. A profit viszont ennek ellenére csökkent: 10,1 milliárdról 7,1 milliárd forintra. A tulajdonosi közgyűlésen viszont az a döntés született, hogy az eredménytartalékból még hozzácsapnak 2,6 milliárd forintot. Így jött ki a 9,7 milliárd forintos osztalék, amit ráér 2026 végéig kifizetni. A Civil ezzel megint alaposan leelőzte a piac második nagy szereplőjét, a Valton-Sec Zrt.-t, amelynek a tavalyi forgalma még 30 milliárd forint alatt maradt, a profit pedig a 3 milliárd forintot sem érte el.

Nyerges Zsolt sokáig viszonylag inaktív volt, de tavasszal megjelent róla egy hír: a HVG írta meg, hogy egészségüggyel és gyógyszer-kereskedelemmel foglalkozó céget alapított Simicska Lajos egykori jobbkeze. A DentalDoc Kft.-ben egyharmad-egyharmad arányban tulajdonos az egyik fia, Nyerges Arnó és egy másik fiatal, Berecz Bence is. Rövid időn belül ez már a második új vállalkozása Nyerges Zsoltnak: N.E.Z. Investment Zrt. néven is alapított egy tanácsadó céget. Ebben tulajdonostársa a volt közgépes vezető, Sárvári Tamás Mihály, akivel 2017 és 2022 között Svájcban működtették a N.E.Z. Management & Consulting AG nevű vállalkozásukat. Ez a N.E.Z. Investment Zrt. lett a N.E.Z. Capital Kft. tulajdonosa, amely bekebelezi a NER legnagyobb őrző-védő cégét.

Persze, egyáltalán nem biztos, hogy Nyerges Zsolt lesz a valódi, végső tulajdonos. A milliárdos ugyanis leginkább arról híres, hogy ő csak átmeneti birtokos szokott lenni. Nyerges a 2018-as választás után, Simicska Lajos háttérbe vonulását követően vette át a Közgép-birodalom irányítását, amit aztán gyorsan tovább is adott Mészáros Lőrinc üzlettársának, Szíjj Lászlónak.

Nem a teljes Civil cégcsoportot veszi most át Nyerges Zsolt, mert az egyik legfontosabb ékkövét megtartották maguknak a Prostasia Zrt. tulajdonosai. A Civil még 2022-ben kebelezte be a Magyar Posta pénzszállító vállalkozását. Ez Civil Értéklogisztika Zrt. néven volt a Civil Zrt. leánycége, de most már Prompt Security a neve és közvetlenül a Prostasia alá tartozik. Tehát egy jelentős, mintegy 7 milliárd forint forgalmú céget azért nem adtak át Nyerges Zsoltnak.

A Civil Zrt.-nek küldtünk kérést, hogy miért döntöttek az eladás mellett, amint érkezik válasz, cikkünket frissítjük.