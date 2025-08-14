Pintér Sándor lánya több mint 300 milliós vagyon landolásakor lett vezérigazgató

Mielőtt Nyerges Zsolt cégcsoportja a N.E.Z. Capital Kft.-n keresztül idén nyáron megvette volna a Pintér Sándor belügyminiszterhez köthető Civil Biztonsági Zrt.-t, tavaly decemberben még átrendezték a legnagyobb hazai őrző-védő társaság jelentős vagyonát. A történetet talán onnan érdemes kezdeni, hogy a belügyminiszter lánya, Brindzáné Pintér Csillag tavaly november óta vezérigazgatója az Ingatlan Gyám 2019 Zrt.-nek.

Ehhez a céghez tartozik az 1,5 milliárd forint állami támogatásból, összesen 2,6 milliárd forintból felújított Hotel Lovasberény az egykori kormányüdülő területén. Tehát már ő volt a vezérigazgató, amikor 2024. december 16-án Pintér Sándor volt cége, a Civil Zrt. úgy döntött, hogy vagyonának egy részét átpakolja az Ingatlan Gyám 2019 Zrt.-hez.

A Cégközlönyben megjelent információk szerint a 2024. december 16-án aláírt szétválási terv és szétválási szerződés rendelkezései szerint a Civil Zrt. szétválik akként, hogy továbbra is fennmarad, azonban vagyonának egy része már működő jogi személyhez, az Ingatlan Gyám 2019 Zrt.-hez, mint jogutód társasághoz csatlakozik (beolvadásos kiválás). A kiváló vagyon adatai: a vagyonleltár szerinti vagyonelemek értéke 328 millió forint. Ez a vagyon akár ingatlanvagyon is lehet, de nem lehet pontosan tudni, hogy mit takar. A beolvadásos kiválás útján megvalósuló szétválás napjának 2025. március 31-ét adták meg.

Pintér Sándor belügyminiszter átveszi kinevezési okmányát Novák Katalin akkori köztársasági elnöktől 2022. május 24-én, a háttérben Orbán Viktor miniszterelnök figyel

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benkő Vivien Cher

A dátumoknak azért van jelentősége, mert a Gazdasági Versenyhivatal idén július 8-án engedélyezte, hogy Nyerges Zsolt cégcsoportja a N.E.Z. Capital Kft.-n keresztül megvegye a Civil Biztonsági Zrt.-t, az Opten adatbázisa szerint pedig július 10-e óta már a milliárdos NER-es vállalkozó a tulajdonosa a legnagyobb hazai őrző-védő társaságnak, amit július 17-én jegyzett be a bíróság. Tehát mielőtt Nyerges Zsolt, aki korábban Simicska Lajos jobbkezeként vált ismertté, megvette volna a Civil Zrt.-t, még 328 millió forintnyi vagyont áttettek a Pintér Sándor lánya által igazgatott társaságba.

Az Ingatlan Gyám 2019 Zrt.-hez például a szerényen négycsillagosnak jelzett, de valójában luxusminőségű és minimálisan hirdetett Hotel Lovasberény tartozik. A volt kormányüdülőnek kalandos a története. A 24.hu cikke szerint az ingatlant 2018-ban szerezte meg a Civil Zrt., ezután a kormányzati Magyar Turisztikai Ügynökség a Kisfaludy-pályázat keretében vissza nem térítendő állami támogatásként 1,5 milliárd forintot adott az üdülő felújítására az Ingatlan Gyám 2019 Zrt.-nek. A cég akkor kizárólag Lajtár József tulajdonában volt, aki az első Orbán-kormány idején a Belügyminisztérium közgazdasági helyettes államtitkára volt, 2010-ben pedig Pintér Sándor belügyminiszter országos rendőrfőkapitány-helyettessé nevezte ki.

A múlt idő azért indokolt, mert az Opten adatbázisa szerint 2023. február 21-én a Védelem Csoport Kft.-nek lett minősített többségű befolyást biztosító részesedése az állami támogatást elnyerő cégben. A Védelem Csoport pedig Tasnádi László, volt III/II-es operatív tiszt, Pintér Sándor belügyminiszter egykori rendészeti államtitkárának érdekeltsége volt. Ahogy a 24.hu is írta, a cégbíróságra leadott dokumentumokból jelenleg már nem lehet megtudni, hogy kik a tulajdonosai annak a cégnek, amely az egykori kormányüdülőt birtokolja. Az Ingatlan Gyám 2019. Zrt. részvényei ugyanis 2023 novemberében közös tulajdonba kerültek, a részvényesek pedig egy közös képviselőt hatalmaztak meg, Ormai János ügyvédet. A 2024 végi vagyonátruházás alapján viszont biztos, hogy akkor volt kapcsolat a Civil Zrt. és az Ingatlan Gyám között.

A hotel weboldalán elérhető fotók alapján elképesztő luxus épült Lovasberényben. Az állami támogatásból futotta a Hotel Lovasberény meglévő épületeinek teljes körű felújítására, geotermikus és megújuló energiaellátásra való átállásra. A közpénzből a meglévő 70 szálláshelyet is megújították és további 42 új szálláshelyet alakítottak ki. Épült még: wellnessközpont, fedett teniszcsarnok és szabadtéri teniszpálya, új squash pálya, korszerű gyermekjátszótér és multifunkciós sportpálya, szabadtéri úszómedence, vadászati központ, fedett szórakozási lehetőségek, valamint

2 darab helikopterleszálló is.

Saját bevallásuk szerint a varázslatos természeti környezet és exkluzív szálláslehetőségeik páratlan pihenési és kikapcsolódási lehetőségeket kínálnak, amelyek tökéletesen ötvözik a luxust a természet közelségével.

Kapcsolódó cikk Helikopter-leszálló, teniszcsarnok: Pintér Sándor lánya fontos beosztásban tűnt fel A belügyminiszter gyermeke a lovasberényi kormányüdülőt megszerző cégben lett vezérigazgató.

Közben pedig már nem Pintér Sándor belügyminiszter lánya a vezérigazgatója az OTP egyik leánycégének, derül ki az Opten adatbázisából. Brindzáné Pintér Csillag 2021 novemberétől idén június 30-ig állt a Monicomp Kft. élén. A társaság az OTP csoport tagja és például banktechnikai eszközök szervizelésével foglalkozik. A belügyminiszter lánya a Monicomp leánycégének, a FAPEF-PTO Kft.-nek is június 30-ig volt az ügyvezetője, a cégnek egyebek mellett számítógépes programozás a profilja. Brindzáné Pintér Csillag távozása azért érdekes, mert Csányi Sándor, az OTP Bank elnöke és Pintér Sándor belügyminiszter régóta barátok, kapcsolatukat számtalan üzleti összefonódás és együttműködés jellemzi.

Pintér Sándor 1997-től lett tagja az OTP Bank igazgatóságának és biztonsági tanácsadói címet is kapott. Az első Orbán-kormányban betöltött négyéves miniszterség miatti kényszerű kihagyás után újra bekerült a bank igazgatóságába, és közben ő lett a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. tulajdonos-elnöke is, így szinte természetes volt, hogy a bank is rábízta az országos kirendeltséghálózat objektumőrzési feladatait.