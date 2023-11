Pintér Sándoréknak is megvan a maguk „kakaóbiztos laptop” botrányuk

Elavult, de túlárazott laptopokat osztogat a kabinet a 7. és 10. osztályos diákoknak, ráadásul úgy, hogy az erre szánt EU-s pénz még meg sem érkezett – derül ki Hadházy Ákos írásából.

Az eszközök szétosztását Maruzsa Zoltán, Pintér Sándor belügyminiszter köznevelésért felelős államtitkára jelentette be büszkén a közmédiában november elején. Ismertette, a projekt összesen 524 ezer tanulói és 55 ezer tanári laptopból áll, erre a kabinet 200 milliárd forintot szán. A novemberi szakaszban 140 ezer laptop kiosztására kerül sor.

Feltéve, hogy a 200 milliárd forint áfával növelt összeg (hiszen azt a Klebelsberg Központnak ki kell fizetnie a szállító felé), ez azt jelenti, hogy a mindösszesen 579 ezer laptop darabja átlagosan 272 ezer forintba (plusz áfa) kerül.

Hadházy Ákos írásában arra mutat rá, a most kiosztás alatt levő 120 ezer laptop összesen 26 milliárd forint plusz áfába kerül, ami átlagban áfával együtt a teljes projekt alapján számított összeghez hasonló, darabonként 275 ezer forintos beszerzést jelent.

Ám ez meglehetősen borsos árnak tűnik: a független országgyűlési képviselő – olvasói által beküldött adatokra hivatkozva – azt írja,

„átlagosan körülbelül 90-14 ezer forintot érő, már régen nem is forgalmazott eszközöket”

kaptak az érintettek. A négyfajta (ASUS BR1100F, DELL Latitude 3140, HP Pro x360 Fortis 11 G11 és Lenovo 300w Gen4) informatikai eszközökben közös a 11,6 colos érintőképernyő, a 4 GB memória (RAM) és a 128 GB-os SSD háttértár. A processzoraik pedig rendre: Intel Celeron N5100, Intel N100, AMD Ryzen 7 és ugyancsak egy Intel N100. Laikus szemmel is megállapítható, nem túl erős „vasakról” van szó.

Hadházy azt írja, a túlárazás miatt bejelentést fog tenni az Európai Csalás Ellenes Hivatalnál (OLAF),

„és a vicc kedvéért a magyar Integritás Hatóságnál is”

– teszi hozzá. Megjegyzi, a „magukat rendszeresen hülyének tettető rendőröknél kár lenne feljelentést tenni”. Ezt azzal magyarázza, hogy ez a hatóság már többször közölte, „az, hogy valamit a piaci árnál jóval drágábban vesz az állam, önmagában nem kelti bűncselekmény gyanúját”.

A rendőrség szerint „az, hogy valamit a piaci árnál jóval drágábban vesz az állam, önmagában nem kelti bűncselekmény gyanúját”. Fotó: Videa

Lapunk kicsit más megközelítésből most arra keresett rá, a fenti három tényezőt (képernyőméret, valamint a memória és a háttértár kapacitása) figyelembe véve a kiszámított áron lehetett volna-e jobb konfigurációkat vásárolni. Az Árukeresőn keresett a fenti, 272-275 ezer forinthoz hasonló áron találtuk (többek közt) az alábbi eszközöket:

270 ezer forintért szerezhető be az ASUS ZenBook UX325JA-KG321WS Notebook, mely 13 colos képernyővel rendelkezik (igaz, nem érintőképernyő), memóriája 8 GB, míg a SSD-s háttértára 512 GB kapacitású. Processzora 1,3 gigahertzes Intel Core i7.

272 ezer forintot kérnek a Dell Latitude 3420 L3420-27 Notebookért, ennek képernyője is 14 colos (nem érintőképernyő), a RAM mérete 8 GB, a héttértár pedig 256 GB-os SSD. Processzora egy Intel Cor i3-as, mely 3 gigahertzen pörög.

270 ezer forintért kínálják a HP ProBook 450 G9 6F275EA Notebookot, ennek 15,6 colos nem érintős képernyője mellett 8 GB memóriája és 256 GB-os SSD háttértára van. Ennek „agya” egy Intel Core i5-ös, 2,3 gigahertzcel működő processzor.

270 ezer forintba kerül a Lenovo IdeaPad Flex 5 82R9000YHV Notebook, ennek 14 colos érintőképernyője, 16 GB RAM-ja és 512 GB-os méretű SSD háttértára van. Ebben egy 1,8 gigahertzes AMD Ryzen 7 típusú processzor ketyeg.

Lapunk igyekszik kifejteni az igazság minden részletét, ezért megjegyezzük, a Klebelsberg Központ az eszközökre a közbeszerzési eljárást még 2021-ben írta ki, az eredményt pedig 2022 áprilisában tette közzé, amikor azért a globális ellátási láncok akadozása és a pandémia okán elrendelt lezárások miatt magasabbak voltak az árak. Ám ez sem mentesíti az állami beszerzőt az alól, hogy most, 2023 novemberében – bár ezt a 120 ezer laptopot a felhívás szerint 2022. június 30-ig kellett volna kiosztani – elavult, de drága eszközöket nyújt át a digitális felzárkóztatás jegyében.

Az eset nagy hasonlóságot mutat egy korábbi informatikai beszerzési botránnyal. 2004-ben a Fidesz óriási botrányt csinált abból, hogy a szocialista kormány 300 darab „kakaóbiztos” számítógépet szerzett be darabonként 1 millió forintért. Rogán Antal, aki akkor az Országgyűlés Informatikai és Távközlési Bizottságának elnöke volt, rámutatott, ezeket az eszközöket feleekkora összegért is be lehetett volna szerezni, miközben fideszes politikus tudomása szerint „kakabiztos” billentyűzet 6875 forintért bármelyik informatikai nagyáruházban beszerezhető volt.