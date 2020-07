Plüssjátékokat vizsgált be az EU, 68 százalékuk veszélyes a gyerekekre

A plüssjátékok 68 százaléka, azaz tízből majdnem hét jelent súlyos veszélyt a vásárlókra nézve, ráadásul a biciklikre szerelhető gyerekülések mindegyike problémás - derült ki az Európai Bizottság legfrissebb, Gyors Riasztási Rendszerében rögzített bejelentésekről készült riportból. A rendszer működése segít megakadályozni, hogy veszélyes termékek kerüljenek a fogyasztókhoz. A rizikós termékek miatti intézkedések száma évről évre növekszik, 2019-ben 10 százalékkal, azonban 2015-ös adatokhoz képest 63 százalékkal több esetben indult eljárás.

Lassan nagykorúvá válik az Európai Bizottság fogyasztókat, vásárlókat védő rendszere, 2003-ban indult el ugyanis a Gyors Riasztási Rendszer (Rapid Alert System), amely azokat a veszélyes termékeket szűri ki, melyek nem élelmiszerek. Az adott termékre vonatkozó aggályos információk alapján a rendszer veszélyesnek minősítheti azt vagy indokolt esetben elrendelheti a visszahívását, ezzel pedig a biztonságos termékek áramlását segíti elő az EU tagállamokon belül.

A 2019-ben 31 résztvevő országban összesen 4477 esetben indult azonnal vizsgálat egy-egy veszélyes termék miatt, ez 10 százalékos növekedést mutat 2018-hoz képest. Vagyis több veszélyes termékkel kellett kitessékelni a piacról. A legveszélyesebb termékeknek a gyerekjátékok bizonyulnak, ezek között is az apró, lenyelhető részeket vagy vegyi anyagokat tartalmazóak lehetnek a legkárosabbak a fogyasztókra, akár gyerekekre nézve is. Problémásak többek között a plüssállatok vagy a készségfejlesztő játékok közé sorolt slime termékek.

A veszélyestermék-bejelentések 29 százaléka vonatkozott gyerekjátékokra, a második legproblémásabb termék pedig az elektromos közlekedési eszközök - köztük az elektromos rollerek - voltak 2019-ben. A bejelentett termékek 27 százaléka okoz sérülést - mondjuk a könnyen megrepedő, töredező anyag miatt -, 23 százalékuk nem megfelelő vegyi anyag használata miatt számít veszélyesnek, 13 százalékuk pedig akár fulladást is okozhat.

Termékteszteléssel előzik meg a bajt

Az Európai Bizottság közzétette a CASP (Coordinated Activities on the Safety of Products) elnevezésű terméktesztek eredményét is, ennek keretében összesen 652 terméket vizsgáltak szigorú biztonsági szempontok szerint Európa-szerte. A tesztelt termékek között már említett a plüssjátékok, slime-ok, elektromos közlekedési eszközök, biciklire szerelhető gyermekülések, elektromos töltők és akkumulátorok szerepeltek. A tesztelt termékek 38 százaléka nem felelt meg az EU-s szabványoknak, 11 százalékukról pedig kiderült, hogy komoly sérüléseket okozhatnak. Meglepő, egyben aggasztó eredmény, hogy a biciklis gyermekülések egyike sem ment át a teszten. Igaz, csak 8 százalékukat találták kifejezetten veszélyesnek. A tesztek során, 68 százalékban a legveszélyesebbnek a plüssjátékok bizonyultak, a legkevesebb problémát pedig, mindössze 1 százalékos bukási aránnyal az akkumulátorok jelentették a vásárlók számára.

Maszkok, kézfertőtlenítők és védőöltözetek tesztje következik

A koronavírus-járvány kapcsán idén tavasszal rengeteg bejelentés érkezett maszkokkal, kézfertőtlenítőkkel, védőöltözetekkel kapcsolatban. Éppen ezért az uniós szakemberek a következő tesztek vizsgálatok főszereplői ezek a termékek lesznek. A tesztsorozat ebben a hónapban, 2020 július közepén indul majd.