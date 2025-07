Plusz pénzt ígér a nyugdíjasoknak Nagy Márton, de ennek ára van

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Kapcsolódó cikk A lakosság durvább inflációt lát, mint a KSH – ez Varga Mihály szerint is baj Sajtótájékoztatót tartott.

Az intézkedés hátterében az új, 4,7 százalékos inflációs előrejelzés áll, amely meghaladja a korábban becsült 4,5 százalékot. A nyugdíjkorrekció a költségvetésnek mintegy 105 milliárd forintos többletkiadást jelent – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy háttérbeszélgetésen az NGM-ben, amiről a Portfolio tudósít .

