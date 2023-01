Pofont kaphat a magyar kormány is, ha az ukránok megkapják, amit kértek

Ezért drágább a benzin a magyar kutakon, mint a szomszédos országokban

Nem csak nominálisan kerül nagyon sokba a hazai kutakon az üzemanyag, hanem a környező országok áraival összevetve is drága. Ennek okairól is volt szó az ATV Start című műsorában, ahol Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke, és kollégánk Király Béla voltak a vendégek. Szóba került az is, hogy meddig emelkedhet az üzemanyagok ára.